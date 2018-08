Calcio, Serie D. Luis Fabian Galesio torna a ruggire e firma per il Messina: "Occasione importante, farò molte reti"

Il bomber argentino Luis Fabian Galesio dopo l'amara esperienza con la maglia dell'Argentina Arma nella scorsa stagione, riparte dal Messina. Il glorioso club siciliano milita in Serie D e ha fatto firmare il compagno della sorella di Mauro Icardi, protagonista in Riviera nella seconda parte della scorsa stagione. Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni di rivierasport.it dove l'attaccante regala dichiarazioni importanti a livello personale.

Luis Fabian Galesio, cosa ti ha convinto a scegliere Messina e la Sicilia? "Messina mi ha convinto perché è un ottimo posto per giocare a calcio e perché mi hanno parlato molto bene di società, staff tecnico e dei giocatori".

Quali obiettivi ti poni per questa stagione di rilancio? "I miei obiettivi sono quelli di migliorami partita in partita sia a livello personale che per aiutare la squadra ad arrivare ai playoff. Sono consapevole che dovrò lavorare molto per la squadra e scendere in campo con grandi giocatori che sono qui: farò molti gol".

Prima di Messina hai ricevuto altre offerte? "Ho parlato con una squadra ligure, una toscana e una vicina a Napoli".

Cosa ti auguri per questa stagione? "Spero sia per me un anno fantastico, dove tutto funzionerà molto bene, quasi come una Serie A o Serie B. Ogni giorno hai a disposizione tutto lo staff medico, i magazzinieri, lo staff tecnico e qua si lavora molto bene. Il Messina è una società che fa le cose per bene, ora sta a noi giocatori dobbiamo ricambiare gli sforzi della società sul campo. Mi sono subito ambientato in questo gruppo fin dal primo giorno. Siamo come una famiglia ed è così che i successi sono raggiunti, tutti uniti".

Quanto vale per te questa occasione? "Prometto che ci metterò massimo impegno per questa maglia ogni volta che scenderò in campo. Per questa opportunità ringrazio il Presidente Lo Re per la sua fiducia, il Direttore Generale Cardullo, il Direttore Sportivo Alessandro e il Mister Furneri. E la mia ragazza che ogni giorno mi motiva a poter continuare in questo mondo del calcio che è la cosa più bella che c'è".