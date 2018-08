Calcio, una buona Albissola tiene testa al Grifone rossoblu: a Bardonecchia finisce 3-0 per il Genoa

GENOA - ALBISSOLA 3-0 (13' Piatek, 36' Piatek, 70' Kouamè)

45' finisce l'amichevole di Bardonecchia: una buona Albissola cede 3-0 contro il Genoa, a segno Piatek (doppietta) e Kouame

32' l'Albissola cerca il gol della bandiera, da sottolineare la prova del giovane Russo, autore di un ottimo secondo tempo

25' TRIS DEL GENOA con Kouamè, diagonale vincente che trafigge Bambino. 3-0 per gli uomini di Ballardini

24' ed è proprio Bartulovic ad andare vicino al gol del 2-1, il suo destro viene smorzato da un difensore rossoblù prima di finire docile tra le braccia di Radu

15' Fossati inserisce anche Bennati e Bartulovic, attaccante sloveno classe '96 in prova dalla primavera del Chievo

13' meglio l'Albissola rispetto al Genoa "2.0" schierato da Ballardini in questa ripresa. Tra le file rossoblù in campo Radu, Criscito, Omeonga e altri giovani del vivaio

6' bel colpo di testa di Damonte che il portiere Radu, subentrato a Marchetti, para a terra

4' guadagna un'interessante punizione dal limite la squadra albissolese: pallone di Sancinito del cuore dell'area rossoblù, dove Spinelli fà buona guardia allontanando di testa

1' si riparte: squadre rivoluzionate rispetto al primo tempo. Nell'Albissola dentro Bambino, Sibilia, Sancinito, Oukhadda, Casagrande, Bezziccheri e Russo

SECONDO TEMPO

46' squadre al riposo: rossoblù avanti 2-0 dopo la prima frazione di gioco

45' molto bene Balestrero dietro le due punte, l'ex Savona protagonista fin qui di alcune buone giocate

40' squillo ceramista dalle parti di Marchetti, sinistro al volo di Raja direttamente sul fondo

36' RADDOPPIO DEL GENOA, a segno ancora Piatek. Cross di Pereira dal settore di destra, sponda di Pandev e tocco sotto misura del classe '95 polacco

33' Ballardini inverte Kouamè e Pandev nel tridente offensivo (l'ex Lazio a sinistra), con Piatek sempre punto di riferimento avanzato

30' sinistro di Pandev a cercare il secondo palo, Oliana è bravo a respingere col corpo il tentativo del giocatore macedone

25' ritmi non elevati in questa prima parte di gara: mister Fossati continua ad incitare a squarciagola i suoi ragazzi, che stanno disputando, almeno per il momento, una buona partita

19' bella combinazione tra Balestrero e Cais, il destro a giro di quest'ultimo finisce però lontano dalla porta di Marchetti

13' PIATEK, 1-0 GENOA: traversone dalla sinistra di Hiljemark e colpo di testa vincente dell'attaccante rossoblù

11' pallino del gioco ovviamente nelle mani del Grifone, la squadra di Fossati cerca di difendersi in maniera ordinata

9' ci prova Lazovic dal limite, il pallone termina alto sopra la traversa della porta difesa da Albertoni

5' punizione dal limite a favore della squadra di Ballardini, fallo di Gargiulo su Piatek. La barriera albissolese respinge il tiro di Lazovic

1' inizia l'amichevole, completo rossoblù per il Genoa, Albissola in divisa verde fluo

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio comunale di Bardonecchia, dove tra pochi minuti andrà in scena la gara amichevole tra Genoa e Albissola, un test utile per entrambe le formazioni, ormai prossime ad affrontare i primi impegni ufficiali della stagione 2018-2019. I ceramisti, dopo il pesante 6-1 subito domenica scorsa a Vercelli, torneranno in campo, ancora una volta, privi dell'infortunato Rossini, mentre potrebbe giocare uno spezzone di partita il giovane Oprut. Tra le file rossoblù, Ballardini sembra orientato a confermare il 3-4-3 delle precedenti uscite contro Cuneo, Swansea e Zenit, in attesa che arrivi dalla Juventus il gioiellino Favilli.

Ecco le formazioni delle squadre:

GENOA (3-4-3): Marchetti; Gunter, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rolon, Hiljemark, Lazovic; Pandev, Piatek, Kouame.

Allenatore : Ballardini

ALBISSOLA (3-4-1-2): Albertoni; Oliana, Gargiulo, Oprut; Gulli, Raja, Damonte, Mahrous; Balestrero; Martignago, Cais

A disposizione : Piccardo, Calegari, Casagrande, Sibilia, Sancinito, Oukhadda, Russo, Bartulovic, Bezziccheri, Bennati, Santamaria, Bambino