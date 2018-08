Calcio. Il ponentino Francesco Merlo Manco emigra nel Lazio e passa dal Santa Marinella: "Pronto a dare il massimo per questa squadra"

Il centrocampista ponentino Francesco Merlo Manco emigrerà nel Lazio visto che è ormai molto vicino alla firma con la compagine del Santa Marinella, squadra che milita nel campionato di Promozione.

Questa è una grande occasione per il centrocampista ex Virtus Sanremo e Quiliano che ha anche nel suo curriculum calcistico un'esperienza negli Stati Uniti. Ai nostri microfoni la soddisfazione del mediano dopo l'amarezza di Civitavecchia:

"Dopo l'esperienza al Civitavecchia sono rimasto un po' scottato, visto che la società non è stata chiara da subito. Non è stato facile trovare nel Lazio una squadra nuova. Poi il Santa Marinella mi ha contattato e sono riuscito a trovare le basi per un proseguo nel rapporto. Spero di fare un buon campionato, è una regione dove non ho mai giocato. Metterò questa esperienza nel mio bagaglio calcistico: voglio dare il massimo per questa squadra".