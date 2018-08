Tennis. Il sanremese Gianluca Mager pronto a fare grandi cose nei prossimi Challenger di Como e Genova

Saranno due settimane intense per il tennista sanremese Gianluca Mager. Il tesserato Tennis Sanremo e allenato dal preparato Matteo Civarolo, è pronto a scendere in campo nei prossimi tornei Challenger in calendario.

Mager parteciperà ai Challenger di Como e Genova, cercando di migliorare la propria posizione nel rakting mondiale e provando a sbancare i due tornei, anche se non sarà una cosa semplice.

Mager si presenta al torneo di Como dopo la partecipazione ai Challenger di Sopot (Polonia), Pullach (Germania) e Cordeons (Italia). In terra polacca il sanremese è stato eliminato al secondo turno da De Bakker, in Germania la racchetta matuziana ha ceduto le armi al terzo turno contro Krawietz, mentre in Friuli è stato estromesso dal tabellone nel primo tempo dal francese Couacaud: c'è aria di riscatto.