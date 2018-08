Beach Handball. Grande soddisfazione per il ventimigliese Pippo Malatino relatore sulla disciplina a Mougins: "Un vero onore conferire sull'argomento" (VIDEO)

Il ventimigliese e tecnico della Pallamano Ventimiglia Pippo Malatino è stato presente venerdì scorso a Mougins, in Francia, dove si è svolto il corso di formazione dell'École Mediterranéenne de Handball. Malatino era presente in qualità di esperto sulla disciplina del Beach Handball che proprio a Ventimiglia si cura e ha preso il volo.

"Il Beach Handball è una disciplina in piena espansione ed i nostri amici d’oltre Alpe, ci tengono in grande considerazione. Per me è stato un vero onore conferire sull’argomento, in questa prestigiosa platea. Lo sviluppo di esperienze comuni e l’utilizzo delle sinergie reciproche delle due federazioni, non può che essere benefica a tutto il nostro mondo della Pallamano e soprattutto al Beach Handball. In Francia si preparano a sviluppare al meglio anche questo settore ed io in qualità anche di responsabile dello sviluppo nelle Alpi Marittime, cercherò di fare la mia parte".

Insieme a Malatino presenti anche Eric Quintin (Responsabile Beach Handball francese) e Vanessa Patucca Bourgeais (Presidente de la commission DSC PACA).