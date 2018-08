Calcio, Serie D. Sanremese è un Girone A ricco di avversari storici e novità assolute: ecco tutte le protagoniste

E' stato stilato il raggruppamento dove Sanremese e Savona si giocheranno qualcosa di importante nella prossima stagione. Dopo due anni in giro per gli stadi della Toscana, matuziani e biancazzurri traslocano nel Girone A , dove sono state inserite insieme a 5 lombarde (Arconatese, Folgore Caratese, Inveruno, Lecco e Milano City), 6 piemontesi (Borgaro, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri e Stresa) e le liguri che così non sono state divise (Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Savona e Sestri Levante).

Lecco la big, Arconatese e Milano City tra le novità. L'avversario numero 1 da non sottovalutare è senza dubbio la corazzata Lecco che si è nettamente rinforzata in estate confermando la voglia del salto di qualità. Tra le avversarie nuove ecco Arconatese, Milano City e Stresa per citarne qualcuna, ma tornano anche le piemontesi Borgosesia, Bra e Casale. Attenzione particolare anche alle matricole Inveruno e Borgaro.

Incrocio di ex. In casa Sanremese le partite contro Folgore Caratese e Chieri saranno molto particolari, visto che nei milanesi e nei torinesi militano due ex colonne di difesa e attacco biancazzurro: Giuseppe Cacciatore (capitano nella scorsa stagione) e Mark Gaeta.