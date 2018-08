Calcio, Serie D. Sanremese, con il Chieri sarà incrocio con l'ex bomber Gaeta: "Un piacere ritrovare i biancazzurri. Sono concentrato per partire forte"

Mark Gaeta, ex attaccante della Sanremese, in forza al Chieri

Nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D con il Gozzano, ma bomber Mark Gaeta ha cambiato aria e sposato il progetto del Chieri, ambiziosa compagine piemontese tra le prossime avversarie della Sanremese.

Ritorno al passato. Il bomber ritroverà contro la sua ex squadra biancazzurra (già affrontata con i novaresi nella scorsa annata in Coppa Italia) dopo l'anno e mezzo vissuto nella città dei fiori e ricordata per le 9 reti messe a segno e un serio infortunio. Ora Gaeta è rigenerato e ai nostri microfoni di rivierasport.it dichiara di essere pronto per la nuova stagione.

Mark Gaeta, partiamo dall'inizio: Sanremese e Savona nel Girone A con il tuo Chieri: "Era immaginabile che Savona e Sanremese le mettessero nel Girone A, vista la tragedia del Ponte Morandi e quindi la difficoltà di arrivare in Toscana".

Ritroverai la Sanremese, tua ex squadra due annate fa: che sapore avrà tornare da avversario al "Comunale"? "A Sanremo ho lasciato alcuni amici e quindi mi fa sempre molto piacere rivederli. Sono rimasto in contatto con pochi, perchè squadra e società sono cambiate moltissimo".

Come valuti la composizione del Girone A? "Sinceramente non ho capito benissimo la logica in cui han messo tre regioni in un girone solo..."

Il tuo Chieri è ambizioso, secondo te c'è una favorita alla vigilia? "Vedo il Lecco nettamente favorito e superiore a tutte. Credo che ora sia importante concentrarsi sul campo e programmare bene il lavoro per partire forti in campionato".