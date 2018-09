Tennistavolo: 43° Sanremo International Open Europa 2018 - Cronaca, risultati e fotogallery

Come di consueto cambiando sede di anno in anno, quest'anno è stata la ridente località di Santo Stefano al Mare ad ospitare l'evento d'apertura delle attività pongistiche 2018-19.

Sotto l'egida della F.I.Te.T. nazionale e regionale, con la collaborazione dello C.S.A.IN. nazionale e dell'Amministrazione Locale, lo staff del Tennistavolo Regina Riviera Fiori Liguria, nei giorni scorsi, ha felicemente organizzato il 43° Sanremo International Meeting Open Europa 2018.

Sotto l'occhio vigile della Direzione Gare composta dai Signori Raffaele Regina di Sanremo, Alessandro Lombardo di Legnano, Salvatore Lombardo di San Lorenzo al Mare e Fabrizio Scardetta di Santo Stefano al Mare, la manifestazione è stata onorata dal riconoscimento del marchio Ping Pong Sport for Unicef.

Organizzando 8 diverse gare in due giorni di intenso e qualificato gioco tecnico agonistico, questa la cronaca con i risultati e foto delle competizioni svoltesi presso la Palestra Comunale del Principato di Villaregia...



Podio Squadre Mix Europa Cup :

1°) Michele Bertolotti, Pier Luigi Bianco e Stella Frisone del T.T. La Spezia - 2°) Alberto Margarone, Gianbeppe Cuatto e Elena Valassina dalla Toscana, Piemonte e Liguria - 3°) Vitali Deleraico, Matteo Cichero e Maya Pino del T.T. Regina Riviera Fiori Sanremo - 4°) Valter Truffa e Franco Fortuna del T.T. Piossasco con Valeria Muraro del Bordighera.

Podio Squadre Vip Davis Cup :

1°) Alberto Margarone di Carrara in coppia con Massimo Bracco di Bordighera - 2°) Gianmaria Guerri con Bruno Armano del T.T. Alessandria - 3°) Gianbeppe Cuatto in coppia con Elena Valassina del Bordighera - 3°) Mattia Arrighini con Gino Bassilana del T.T. Arma di Taggia - 5°) Filippo Commendatore con Gabriele Biamonti del T.T. Vallecrosia .

Podio Singolare Maschile Assoluto :

1°) Paolo Racca del T.T. Regina Sanremo - 2°) Pier Luigi Bianco del Costa d'Ovada - 3°/3°) Michele Bertolotti di La Spezia e Stella Frisone del T.T. Savona.

Podio Singolare Maschile 5° Categoria :

1°) Bernardino Bosio di Verzuolo - 2°) Mattia Arrighini di Taggia - 3°/3°) Nicolò Bassilana di ArmaTaggia e Claudio Pinto di Sanremo.

Podio Doppio Maschile 5° Categoria :

1°) Bernardino Bosio di Verzuolo in coppia con Bruno Villa di Angera - 2°) Francesco Di Monda in coppia con Michele Musella del T.T. La Spezia - 3°) Bruno Armano di Alessandria con Wolfgang Brand di Amburgo - 3°) Alessandro Lombardo con Claudio Pinto del T.T. Regina Riviera Fiori.

Podio Singolare Misto Giovanile :

1°) Mattia Arrighini di ArmaTaggia - 2°) Nicolò Gino Bassilana di Taggia - 3°) Riccardo Besaggio di Toirano.

Podio Singolare Misto Veterani :

1°) Bernardino Bosio di Verzuolo - 2°) Gianmaria Guerri di San Salvatore - 3°/3°) Wolfgang Brand di Amburgo e Bruno Louis Villa del T.T. Angera.

Podio Singolare Misto Amatori :

1°) Janna Momcea dalla Moldavia - 2°) Gabriel Deleraico di Vigevano - 3°) Raffaello Regis di Ventimiglia.

Note organizzative della manifestazione per il biennio 2019 e 2020 :

*** 44° Rendez-Vous del 2019 sarà indetto presso la Palestra Comunale "Pala - Roya - Sport" di Ventimiglia dove saranno attesi i quotati atleti inglesi del "Table Tennis Old Town London" per disputare il "Memorial Viviana Scardetta" volontaria della Famiglia Unicef...



*** 45° kermesse 2020 che si svolgerà presso la Palestra Comunale "Pala - Fiori - Sport" di Valle Armea Sanremo dove si spera veder comparire il forte team svedese dello "Stockholms Pingis Center" e dove sono già stati invitati, in veste di Special Guest gli atleti americani provenienti dallo SPiN New York - Associazione di Ping Pong presieduta dalla nota attrice Susan Sarandon.