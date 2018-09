Pallapugno. Tutto pronto per il Trofeo Coni 2018 a Rimini

Rimini è pronta ad accogliere più di quattromila giovani atleti per le finali nazionali del Trofeo Coni Kinder+Sport. Ci sarà anche la Fipap con un torneo di pallapugno leggera. Dieci le selezioni regionali: Ottiglio per il Piemonte, Brione per la Lombardia, Energya Maser per il Veneto, Fortezza Savona per la Liguria, Compagnia Pallone Grosso Misericordia di Monte San Savino per la Toscana, Treiese per le Marche, New Eburum per la Campania, Ururi per il Molise, Gymnosport per la Puglia e Presea Messina per la Sicilia.



Si comincia giovedì 20 settembre con la cerimonia d’inaugurazione. Venerdì 21 settembre, dalle nove del mattino, al Villaggio Primo Maggio, via alle gare di qualificazione con la suddivisione in due gironi. Le prime due classificate di ogni girone accedono alle semifinali (e poi alle finali), in programma nella mattinata di sabato 22 settembre.

TROFEO CONI 2018

Dopo Andora, Alba, Cuneo, Cortemilia, San Biagio Mondovì e Ceva, sarà lo sferisterio di Madonna del Pasco a Villanova Mondovì ad accogliere, domenica 23 settembre, alle 15, la semifinale del Centro tecnico federale, il polo d’eccellenza promosso dalla Fipap per la formazione tecnico-sportiva dei giovani atleti. L’attività del CTF 2.0 è sostenuta dalla FONDAZIONE CRC e dalla SISCOM di Cervere.

Questi i sedici atleti semifinalisti convocati, che hanno superato i due boot camp, secondo la valutazione dei quattro giudici: Roberto Corino (responsabile CTF 2.0), Giuliano Bellanti, Domenico Raimondo e Luca Mangolini.

Battitori: Filippo Rey, Luca Unnia, Alessandro Vacchetto e Giovanni Voglino.

Centrali: Mattia Aimo, Andry Bianco, Pietro Macario e Michele Silvestro.

Terzini a muro: Fabio Costa, Andrea Gastaldi, Lorenzo Mellano e Matteo Mozzone.

Terzini laterali: Alessandro Barale, Denny Ranieri, Pietro Rivella, Tito Savi.

Saranno presenti anche le telecamere de LO SFERISTERIO CHANNEL per registrare le nuove puntate del talent del balon.

PROGETTO SCUOLA

La Fipap, con il sostegno della FONDAZIONE CRC, promuove un nuovo progetto teso a favorire la conoscenza e la pratica della pallapugno nelle scuole del territorio.La pallapugno va in classe, così si chiama il progetto, si sviluppa tramite lezioni tenute dai tecnici federali presso le classi quarte e quinte della scuola primaria (ragazzi di 9 e 10 anni): un primo intervento è dedicato a una breve presentazione della pallapugno e alla visione di un video didattico, quello successivo si svolge in palestra con lezioni pratiche di gioco.

Il progetto, il cui responsabile è Roberto Corino, prevede di assegnare un ruolo di primaria importanza alle società, le quali diventano le protagoniste attraverso i propri tecnici e dirigenti, che partecipano alle prime due lezioni, proseguendo poi l’attività con l’obiettivo d'invitare i ragazzi interessati a una giornata conclusiva allo sferisterio.

Dice il consigliere federale delegato alla gestione del progetto, Luca Selvini: «Riteniamo che la promozione nelle scuole rappresenti un tassello basilare per la diffusione del nostro sport presso i più giovani, ma perché l’iniziativa possa avere un buon fine è necessario che le società diventino parte attiva del progetto e, soprattutto, che l’obiettivo dell’attività di promozione nelle scuole sia quello di portare i ragazzi allo sferisterio, prendendo coscienza di una realtà sovente sconosciuta».

Le iscrizioni dovranno essere presentare entro il 30 settembre, compilando il modulo di adesione, che dovrà essere inviato a segreteria@palloneelastico.it