Calcio, Eccellenza e Promozione: in fase di studio anche una riforma dell'orario di inizio delle partite

Oltre alle possibili riforme dei campionati di Prima e Seconda Categoria, il prossimo Consiglio del Comitato Regionale Ligure potrebbe portare per la prossima stagione alcune novità interessanti anche in Eccellenza e in Promozione.

Come sottolineato da alcune società, a quest'ultime non sarebbe infatti sgradito un formati orario standard, con l'inizio degli incontri fissato di ufficio (salvo anticipi e posticipi) alle ore 15:00, soprattutto per evitare di rientrare nelle proprie città di origine a notte inoltrata a seguito delle trasferte più lunghe.

Vista la scarsa disponibilità dei campi in Liguria è al momento impossibile allargare in linea teorica questa formula a tutti i campionati, ma almeno i due tornei principali vedrebbero uniformato l'orario del fischio d'inizio per tutto l'arco della stagione.