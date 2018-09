Giudice Sportivo: tutti i giocatori sanzionati dopo la seconda giornata

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/ 9/2018





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/ 9/2018

ATHLETIC CLUB LIBERI - CADIMARE CALCIO

l G.S. - Visto il preannuncio di reclamo della Società CADIMARE CALCIO in ordine alla regolarità della gara in epigrafe; - Vista la formalizzazione del suddetto reclamo, avvenuta con lettera raccomandata con p.c. in data 19/09/2018, di cui è stata data prova di notifica dello stesso alla Società controparte;

- Visti gli articoli 29, commi 2e 3, 38 e 46, comma 1 CGS;

- Considerato che nel reclamo suddetto viene ampiamente dettagliata la motivazione dello stesso, e precisamente che, come risulta da Comunicato Ufficiale, alla gara in questione non avrebbe potuto prendere parte il calciatore Matteo MATAROZZO, in quanto lo stesso aveva subìto la squalifica per una giornata di gara, per recidiva in ammonizione (2º infrazione), nella gara di Play Out del 20/05 u.s., disputatasi tra BORZOLI (squadra di appartenenza del calciatore nella scorsa stagione sportiva) e CAMPESE F.B.C.;

- Visto il C.U. nº 73 del 24/05/2018, nel quale è, effettivamente, contenuto il provvedimento della suddetta sanzione al calciatore in questione; - Atteso che, la gara di cui sopra è stata l'ultima disputata dal calciatore in questione nella passata stagione sportiva e che, nella corrente, prima della gara di cui al presente reclamo, consta a Questo Giudice Sportivo che non sono state disputate gare ufficiali, ad eccezione di quelle di Coppa Italia e Coppa Liguria;

- Visto l'art. 22, comma 6 CGS, in base al quale le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive; - Atteso che il medesimo comma 6 del citato art. 22 CGS, stabilisce anche che "Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società .la squalifica è scontata ..per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società .";

- Visti i commi 11.1 e 11.3 dell'art. 19 del CGS, i quali sanciscono, in relazione alle squalifiche da scontare, il principio di separazione tra le competizioni per le quali le stesse sono state comminate; - Atteso che, in relazione all'applicabilità del disposto dell'art. 17, comma 5 del CGS, come risulta dal referto arbitrale, il calciatore Matteo MATAROZZO ha disputato l'intera gara con il nº 5 di maglia; - Rilevato che, nel caso di specie, sussistono le responsabilità della Società, del dirigente accompagnatore quale responsabile della redazione della distinta, nonché del calciatore medesimo; - Ritenuto, sulla base delle risultanze esposte e della conseguente evidenza della situazione che Questo Giudice possa provvedere anche in assenza delle formali controdeduzioni della Società controparte, in quanto trattasi di violazione rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 29 CGS;

P.Q.M. Dispone di infliggere:

" La perdita della gara alla Società ATHLETIC CLUB LIBERI per 0-3; " L'ammenda alla Società di Euro 200; " L'inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale CAROGLIO Davide, fino all'8 novembre 2018; " La squalifica al calciatore MATAROZZO Matteo per due gare a decorrere dal momento in cui avrà scontato la squalifica di una gara, a suo tempo comminata con provvedimento pubblicato sul C.U. nº 73 del 24/05/2018.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

ATHLETIC CLUB LIBERI V.D.G.

A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/11/2018

CAROGLIO DAVIDE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

V.D.G.

GARE DEL 23/ 9/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

CASARZA LIGURE

A fine gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, mentre stava per entrare nello spogliatoio della stessa, rivolgeva al ddg una frase ingiuriosa; alla richiesta del ddg di procedere alla sua identificazione, il soggetto in questione scappava,rendendo questa impossibile.

Euro 75,00 CERIALE PROGETTO CALCIO Per avere, a fine gara, i propri dirigenti consentito l'indebito ingresso nella zona antistante gli spogliatoi a diverse persone non presenti in distinta.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SARDO ENRICO (CERIALE PROGETTO CALCIO) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

MURATORE NICOLA (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ROTELA PENA JUAN HAROLDO (A.C. BURLANDO 1959)

ALO SIMONE (CELLE LIGURE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MACCIONE MARCO (COLLI ORTONOVO)

LIGUORI DAVIDE (MIGNANEGO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (BRAGNO)

FABRIS ANDREA (CAMPOMORONE S.OLCESE)

BARBIERI SIMONE (COLLI ORTONOVO)

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RINALDI ANDREA (LEGINO 1910)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

INSOLITO GIANMARCO (LOANESI S.FRANCESCO)

MOLLO GIANFELICE (LOANESI S.FRANCESCO)

ROMITI NICOLA (MAGRA AZZURRI)

GERBASI LORENZO (TAGGIA)

ROSSO FRANCESCO (TAGGIA)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

TERMINI MATTEO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLINI SEBASTIANO (A.C. BURLANDO 1959)

DAPELO FILIPPO (A.C. BURLANDO 1959)

LEONE GABRIELE (A.C. BURLANDO 1959)

PIRANI GIACOMO (A.C. BURLANDO 1959)

LUCIA ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

METALLA ELVIS (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LOREFICE RICCARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

D AMBROSO MARCO (BORZOLI)

GERBAUDO MAURIZIO (BORZOLI)

PUGGIONI ANDREA (BORZOLI)

ZIZZINI MARCO (BRAGNO)

DROVANDI JACOPO (CADIMARE CALCIO)

FORIERI MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

SALAS MENDOZA CARLOS ANDRES (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

STABILE ALESSIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE S.OLCESE)

BECCI ANDREA (CANALETTO SEPOR)

MAROZZI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

ONETO PIETRO (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

ROSSI MANUEL (CASARZA LIGURE)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

BELLINGHIERI FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RICOTTA GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCANNAPIECO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FRANCHINI FRANCESCO (COLLI ORTONOVO)

PANICO GIUSEPPE (COLLI ORTONOVO)

CALANDRINO MATTEO (DIANESE E GOLFO 1923)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAFFERATA GIANLUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ROSSI SIMONE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ZANI AGOSTINO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROI FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AVANZI AMOS (LEGINO 1910)

CERATO LUIGI (LEGINO 1910)

MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

DE VECCHI ALBERTO (LITTLE CLUB G.MORA)

FERNANDES JAYFENS (LITTLE CLUB G.MORA)

CAFFIERI FILIPPO (MIGNANEGO)

CARVELLI ANDREA (MIGNANEGO)

RIU LUCA (MIGNANEGO)

MICELI ARMANDO (OSPEDALETTI CALCIO)

RUGARI GABRIELE (REAL FIESCHI)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

PATERNO DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

VOTTERO MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

DE FLAVIIS ALEX (SAN STEVESE)

MANNELLA DANIELE (SAN STEVESE)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

PICCOLO GIORGIO (SERRA RICCO 1971)

DEL BARBA CHRISTIAN (TAGGIA)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

AMIRANTE SALVATORE (VALLESCRIVIA 2018)

MAISANO FRANCESCO (VALLESCRIVIA 2018)

BARONI LUCA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GUERRIERI GIORGIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

TOSQUES MICHELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BALESTRINO SIMONE (VOLTRESE VULTUR)

CALAUTTI DAVIDE (VOLTRESE VULTUR)