Freccette: cinque le prove nazionali valide per entrare a far parte della nazionale italiana di steel

Saranno cinque le prove nazionali valide per entrare a far parte della nazionale italiana di steel.



"Si inizia il 28 di ottobre con la gara ufficiale in Lombardia, il 16 dicembre sarà la volta della trasferta in Friuli Venezia Giulia, si prosegue con la prova del Lazio il 10 di febbraio per passare all’Emilia Romagna il 3 marzo e concludere la cinquina il 24 marzo con la prova toscana. Le località di gioco saranno comunicate in seguito a cura dei vari comitati regionali. La Liguria che già lo scorso anno ha incrementato notevolmente le proprie presenze, cercherà una riconferma numerica e dopo l’anno di rodaggio di ottenere qualche risultato, oltre alla riconferma di Jojo Tamares sesto nel ranking Italiano. Non mancano i presupposti con validi atleti che anche recentemente hanno preso parte alla Coppa delle Regioni. Il nostro è un movimento in crescita, le possibilità che questa disciplina dà nel raggiungere traguardi importanti a qualsiasi età a pochi confronti, l’obiettivo principale del movimento è quello di dare a tutti gli interessati la possibilità di giocarsi al meglio le possibilità".