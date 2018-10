Volley: al via nel weekend il 34° Memorial “Dado Tessitore”, attese 14 squadre da cinque regioni

Saranno due appuntamenti al maschile i momenti tecnicamente più importanti della 34^ edizione della Sanremo Cup Memorial “Dado Tessitore”.

Iniziata negli scorsi due weekend con un corso di aggiornamento tecnico per allenatori di tutta la Liguria e con un esagonale femminile Under14 a carattere territoriale, la manifestazione, ancora una volta a carattere internazionale, proseguirà nei prossimi giorni con due tornei giovanili e con un’amichevole di Serie A.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre saranno sei le squadre in lizza nella categoria Under14 femminile. Alle piemontesi El Gall Grinzane (terze un anno fa alle spalle di Asti e Union) e alle savonesi Albisola e Celle Varazze si sono aggiunte Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Riviera Sanremo, e Ospedaletti (ripescata per la rinuncia del Cannes), prime tre classificate domenica scorsa di un tabellone che ha voluto onorare la memoria di Enrico Chiavari, storico presidente della Nlp.

Si giocherà sui due campi del Mercato dei Fiori con le prime sfide già alle 9.30 di sabato. La finale è in programma alle 16.30 di domenica.

Il grande volley maschile torna a Ponente grazie alla Sanremo Cup. Martedì alle 18.30 andrà in scena una nuova sfida tra Italia e Francia con l’ambizioso Synergy Mondovì di A2 che sfiderà il Nice Volley-ball, team del massimo campionato transalpino che conta su atleti di nove diverse nazionalità. Ancora incerta la sede. Possibile uno spostamento da Bordighera a Taggia. L’arbitro sarà il matuziano Alessandro Rossi, fischietto di Serie A.

Di altissimo livello si annuncia il torneo Under14 maschile (a 8 squadre come lo scorso anno) in cartellone sabato 13 e domenica 14 ottobre, sempre al Mercato dei Fiori di valle Armea. Il grande successo delle due precedenti edizioni ha richiamato club di vertice, tanto da non aver nulla da invidiare a una finale nazionale. A contendersi il trofeo Biogluthion saranno: Lube Civitanova Marche, Vg Modena, Montichiari (Campione d’Italia Under13 3x3 nel 2018), Diavoli Rosa Brugherio, Cuneo Volley, Colombo Genova (Campione d’Italia Under14 nel 2017 e nel 2018), Almevilla Bergamo e Volley Team Finale Ligure. Al miglior giocatore andrà la targa “Agostino Reggiani”.

Già in archivio il tradizionale corso di aggiornamento tecnico, svoltosi sabato 22 settembre nella sala Amaie del Mercato dei Fiori. Oltre 50 i partecipanti, con relatore Luca Secchi, allenatore della Reale Mutua Fenera Chieri, formazione che è stata protagonista lo scorso anno della Sanremo Cup e che in questa stagione militerà in A1.