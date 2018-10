Un argento inaspettato agli Europei di pole dance per l'imperiese Chiara Peirone. L'intervista

Secondo posto agli europei di pole dance di Bratislava per l’imperiese Chiara Peirone, 24 anni, giovane promessa della ginnastica, già divenuta realtà alla prima partecipazione agli europei. Un risultato inaspettato come lei stessa ammette nell’intervista a Imperia News.



“Non mi aspettavo minimamente il podio, mi sono allenata tutta l’estate, faceva molto caldo, e per questo si sudava, per cui facevo molta fatica a non scivolare”.



Chiara era una delle tre italiane a gareggiare nella pole dance, mentre una quarta si è esibita sul il cerchio aereo. “Io mi esibivo nella categoria Amatori B 2. La gara prevede una coreografia sia a terra che sui pali, ci sono due pertiche, una girevole e una statica su cui bisogna fare figure di forza, flessibilità e combinazioni su tutti e due i pali, andando almeno una volta in cima al palo che è alto circa quattro metri”.



Chiara si è ritrovata a fare pole dance di recente, quando, sembra un paradosso ma purtroppo è così, a 18 anni è diventata troppo ‘vecchia’ per continuare a praticare ginnastica artistica a livello agonistico.



“Ho trovato questo sport che è simile alla ginnastica artistica e mi ha permesso di fare di nuovo acrobatica, stretching e danza. La pole dance è lo sport più simile e più bello alla ginnastica artistica che abbia trovato”.



Uno sport che in Italia come a Imperia non è ancora molto praticato, soprattutto in giovane età, forse, ipotizza Chiara, per un pregiudizio che non spinge i genitori a far praticare questo sport per alcuni troppo simile alla lap dance.



“In Liguria ci sono pochissime palestre, io per esempio da Imperia vado fino a Savona alla palestra Pinkpolegym pole dance per allenarmi insieme alla mia coach Jilhara Hemachandra. In Italia ci sono molti pregiudizi per ignoranza, per questo motivo molti genitori non portano le loro figlie minorenni a praticare, quindi in questo momento ci sono più adulte. Quella che pratico non è assolutamente una lap dance, perché è sportiva, infatti si chiama anche pole sport. A ogni modo ci sono anche delle bambine che si allenano e fanno gare”.



La pole dance per Chiara, oltre che una passione può diventare anche un mestiere. Presto potrebbe insegnarla in palestra.



“Sto diventando un’insegnante, più avanti vorrei che diventasse il mio lavoro principale. Adesso insegno fitness e danza irlandese, che non c’entra niente, ma è un’altra mia grande passione. Ho aperto una sede, l’unica in Liguria, nella palestra Sporting Dance. Faccio un corso base che inizia dalle danze popolari e pian piano introduce le danze con i passi originali irlandesi”.



Una passione, quest’ultima, che Chiara coltiva sin da piccola insieme alla sua famiglia.



“Da sempre abbiamo la passione per la musica, per la tradizione irlandese e celtica. Io sempre stata una fan di questi ballerini che fanno parte dell’accademia di danza irlandese in Italia. Quando ero piccola la sede si trovava solo a Milano, e ogni tanto, quando facevano degli eventi in giro per l’Italia io riuscivo ad andare a vederli, senza però riuscire a imparare. Diventando più grande, il presidente dell’accademia, che mi conosceva perché ero una sua fan, ha visto che sono diventata insegnante di fitness e mi ha proposto di fare il corso da insegnante. Adesso, ogni mese vado a Milano ad aggiornarmi sulla danza irlandese”.