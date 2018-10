Calcio, Serie D, 4^giornata. Sanremese all'esame Fezzanese: tre punti per restare in alto (ore 15.00)

La Sanremese oggi pomeriggio (fischio d'inizio, ore 15.00) proverà ad tornare alla vittoria davanti al pubblico amico del "Comunale, proseguire la striscia di imbattibilità, dopo i pareggi ottenuti contro Folgore Caratese e Savona. L'avversario di giornata è quella Fezzanese neopromossa rivelazione, che nei primi 270 minuti di gioco ha collezionato solo vittorie e non ha subìto neanche una rete.

Questa settimana sarà un tour de force per i matuziani che dopo la sfida da vertice contro gli spezzini, ospiteranno mercoledì alle 18.30 il Savona in Coppa Italia e quattro giorni più tardi affronteranno la prima trasferta dell'anno lontano dalla Liguria, in Piemonte sul campo del Pro Dronero.

Brugni e La Fauci out. Per la sfida di oggi il mister biancazzurro Alessandro Lupo dovrà fare a meno dei giovani Brugni e La Fauci per centrocampo e attacco, ma avrà a disposizione la rosa. Possibile che il tecnico opti per questo probabile undici iniziale con Manis tra i pali; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Scalzi, Fall, Molino in attacco.