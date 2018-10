Pallavolo: al Memorial Tessitore, derby per la finale Under 14 Femminile

Finale tutto matuziana questo pomeriggio per il torneo Under 14 femminile della 34^ Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore. A contendersi il prestigioso trofeo, alle 16.15 circa, sul campo di gioco del Mercato dei Fiori di Bussana, saranno Nlp e Riviera Sanremo, le quali nella fase a girone hanno avuto la meglio su tutte le altre squadre. Un derby che, un po' a sorpresa, è la rivincita della finale del tabellone di qualificazione di domenica scorsa. La finalissima sarà preceduta dalle altre due finali: per il 5/6° posto di fronte Albisola e San Giovanni Ospedaletti, per il 3/4° posto si troveranno di fronte El Gall Grinzane e Celle Varazze. In chiusura avrà luogo la premiazione, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle famiglia Tessitore. Prevista anche la consegna dei riconoscimenti per le migliori atlete a livello individuale.



La 34^ Sanremo Cup Tessitore proseguirà martedì con il test match internazionale di serie A maschile tra Synergy Mondovì (A2) e Nice Volley Ball (A1 francese), presso la palestra Ruffini di Taggia, alle 18.30. Gran finale, sabato 13 e domenica 14, ancora al Mercato dei Fiori, con il torneo Under 14 maschile, per il quale sono attese anche le quotate formazioni di Civitanova Marche, Modena, Montichiari, Brugherio, Cuneo e Genova, oltre a Almevilla e Finale Ligure.



Nel frattempo continua a gonfie vele la marcia della nazionale azzurra femminile ai Mondiali in Giappone. Egonu, Danesi e compagne questa mattina hanno prevalso 3-0 l'Azerbaijan, mantendendo lcosì l'imbattibilità e ponendo una serissima ipoteca sulle final six, ormai a un passo.