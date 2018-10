Rugby: al via i principali campionati! Il Savona esordisce contro l'Imperia

Con il secondo fine settimana di ottobre iniziano tutti i Campionati Nazionali con i club regionali senior impegnati sia in Liguria che fuori regione. Ci si attende numeroso pubblico allo Stadio Carlini di Genova, in quanto le partite programmate all’impianto sportivo di via Tagliamento sono ben tre, due giovanili e poi il Match Clou della giornata con il ritorno in campo del CUS Genova impegnato nel derby fra universitari con il CUS Milano. Intanto a Grugliasco il Recco sfiderà contemporaneamente un CUS Torino sempre temibile. Esordio assoluto, e storico, nel Campionato di Serie B per l’Amatori Genova impegnato a Piacenza, mentre sabato prossimo anticiperà a Sant’Olcese la partita con i sardi del Capoterra. Sempre accattivanti i derby fra Savona e Union Riviera in C1, con i Cadetti del CUS Genova in gara a Moncalieri. In questa domenica autunnale inizieranno i loro impegni stagionali in Serie C2 lo Spezia, i cadetti della Pro Recco, il Cffs Cogoleto, neoretrocesso dalla C/1, mentre il Golfo dei Poeti sempre di La Spezia osserverà un iniziale turno di sosta programmata. Intensa l’attività anche a livello giovanile con partite al Fontanassa di Savona, al Pino Valle d’Imperia/Baitè ed a Sant’Olcese per lo spettacolo del Minirugby.

(Le partite si giocano la domenica, se non specificato nel dettaglio)

SERIE A GIRONE 1 (I GIORNATA)

CUS Genova – CUS Milano (ore 15,30 Stadio Carlini/Genova arb. Sgardiolo gdl Giovanelli/Torazza)

Edilnol Biella – Accademia Ivan Francescato

A.S.R. Milano – VII TORINO

Parabiago – Sitav Lyons Piacenza

ITINERA CUS Torino – Tossini Recco

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA)

Chef Piacenza – Amatori Genova (ore 15,30 Stadio W. Beltrametti)

Amatori Capoterra – I Centurioni (rinviata al 24 febbraio 2019)

Tutto Cialde Lecco – Probiotical Amatori Novara

Monferrato – Sertori Sondrio

Bergamo – Varese

Nordival Rovato – Amatori & Union Milano

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (I GIORNATA)15,30

Savona – Union Riviera (campo Fontanassa arb. Zaami)

CUS Pavia – CUS Torino/B

Moncalieri – CUS Genova/B (Stadio Giacomelli)

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA) 15,30

Lions Tortona – CUS Piemonte Orientale (ad Alluvioni Cambio’ arb. Alaimo)

Monferrato – CFFS Cogoleto (Campo Ferrovieri arb. Barrafranca)

Pro Recco/B – R.C. Spezia (Carlo Androne ARB. A. Olivieri)

Golfo dei Poeti Spezia sosta.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA)

Tecnikabel VII Torino – FTGI Embriaci (A Settimo To.)

Calvisano – Nordival Rovato

Viadana – Tutto Cialde Lecco

CUS Milano – A.S.R. Milano

ITINERA CUS Torino – Monferrato

CLASSIFICA: A.S.R., Rovato e CUS Milano punti 5, Viadana e Lecco 4, VII Torino e Calvisano 1, Embriaci, CUS Torino e Monferrato 0.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA)

Cuneo Pedona – FTGI Rugby Ligues (a Madonna dell’Olmo/CN)

Rivoli – Moncalieri

CLASSIFICA: Cuneo e FTGI Rugby Ligues punti 5, Rivoli E Moncalieri 0.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA) ORE 12,30

FTGI Embriaci/B – Amatori Genova (Stadio Carlini arb. Shulgina)

FTGI Rugby Ligues/B – Union Riviera (campo Fontanassa/SV arb. Calandri)

CLASSIFICA: Union Riviera punti 5, FTGI Rugby Ligues/B 4, FTGI Embriaci/B ed Amatori Genova 0.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA) sabato ore 18,00

Amatori & Union Milano – Province dell’Ovest (Campo Crespi)

VII Torino – Bergamo

Calvisano – Franciacorta

Junior Brescia – A.S.R. Milano

Rho – CUS Milano

UNDER 16 GIR. TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA)

Black Herons Acqui – FTGI Marengo (sabato 16,30 Campo Giulio Segre/Strevi arb. Fasciolo)

CUS Genova – Amatori Genova (dom. Stadio Carlini 11,00 stadio Carlini arb. L. Ermellino)

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues/A (dom. 12,30 Campo Pino Valle/Imperia arb. Costa)

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (I GIORNATA)

Monferrato – FTGI Rugby Ligues/B (sab. 16,30)

CUS Torino – Volvera

Chieri – Moncalieri

UNDER 14 FASE PRELIMINARE (III GIORNATA) Tutte sabato ore 15,00

Province dell’Ovest – CUS Genova/B (Branega Ge/Prà arb. Mansouri)

CFFS Cogoleto & P.O. – Savona – CUS Genova/A (Marco Calcagno/Cogoleto arb. Grondona/Cassinelli)

R.C. Spezia – Amatori Genova (C.S. Remola/Massa arb. Giovanelli)

ATTIIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 12

A Sant’Olcese domenica 10,30 Org. Amatori Genova (arb. Malaspina)

Con Amatori Genova, CUS Genova, Savona, Junior Asti, Pro Recco, Busalla ValleScrivia.

COPPA ITALIA FEMMINILE

Comunale di Pasturana ore 11,00 arb. Grondona/Cassinelli.