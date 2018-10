Freccette: tre giocatori Liguri in prestito al forte team piemontese 'Animal House'

Al prossimo campionato italiano a squadre, ormai alle porte (si parte a fine mese) tre giocatori Liguri sono stati concessi in prestito al forte team piemontese “Animal House” che annovera nelle sue fila il numero uno Italiano Marco Apollonio e il numero due Daniele Sergi.



Si tratta di Nikolas Hohester del Team imperiese Werder Diabolik e dei Rapallesi degli OLd Boys Jojo Tamares e Christian Rekstain. Sarà per loro un’importante esperienza che li porterà a crescere a contatto con campioni di livello nazionale. Il resto della stagione lo disputeranno nelle rispettive squadre con obbiettivi che vanno dalla Coppa Italia a in programma già il 27 di gennaio alle varie prove nazionali. Per la Liguria motivo di orgoglio e sinonimo di costante crescita del movimento dello steel.