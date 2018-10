Il Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. onora la memoria di Pippo Spagnolo vincendo la gara nazionale di Ju-Jitsu ‘Gara di Stile 2018 Memorial Pippo Spagnolo’

In memoria di Pippo Spagnolo, per tanti anni Presidente del Comitato Regionale Ligure FIJLKAM e Responsabile Nazionale per il Ju Jitsu, purtroppo deceduto troppo presto quattro anni fa, ma mai dimenticato da chi ha avuto modo di conoscerlo, sono stati organizzati in Regione diversi eventi ai quali hanno preso parte molte Società della Liguria.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha preso parte a Genova alla gara nazionale di Ju Jitsu “Gara di Stile 2018 Memorial Pippo Spagnolo” e ha avuto la soddisfazione, per merito dell’ ottimo comportamento in gara dei suoi atleti, di vincere la gara e salire sul primo gradino del podio. Tutto il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. è felice di aver potuto in questo modo onorare la memoria del “Presidente”.

Nel passato, erano le Rappresentative Regionali a gareggiare, attingendo gli atleti dalle varie Società , mentre quest’ anno la gara è stata aperta ai singoli Clubs, che con soddisfazione hanno potuto dimostrare come il Ju Jitsu sia uno sport che si è diffuso in maniera ottimale in tutta la nostra Regione, anche a Ponente, dove si può praticare, ad esempio, presso il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.

I Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno hanno accompagnato in gara sette atleti che hanno gareggiato nella disciplina dei “Settori” e che si sono impegnati al massimo per poter raggiungere dei buoni risultati e portare la loro Società al vertice della classifica.

Le prestazioni degli atleti, sia di coloro che sono ormai dei “veterani” delle gare, sia di coloro che in questa occasione hanno fatto il loro esordio, sono state di ottimo livello e hanno portato ai seguenti risultati:

1° classificati:

PARONUZZI ALESSANDRO - cat. Seniores + Master Maschili

VIEL CHIARA - cat. Seniores + Master Femminili

2° classificati:

RONZITTI CRISTINA - cat. Seniores e Master Femminili

PODERICO ANDREA - cat. Cadetti Maschili

3° Classificati:

PEZZIMENTI MANUEL - cat. Seniores + Master Maschili

RAZZANI ANDREA - cat. Seniores + Master Maschili

MANLAIKHAF ANAS - cat. Cadetti Maschili

Classifica per Società:

1° - JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA A.S.D.

2° - SOCIETA’ TEGLIESE – GENOVA

3° - CENTRO STUDI JU JITSU GENOVA

seguono le altre Società partecipanti.