Calcio giovanile. Juniores, il programma di un pomeriggio piovoso: spicca Arenzano-Imperia nel campionato Regionale

Sarà un pomeriggio piovoso su tutti i campi della Liguria a livello giovanile quello di oggi, ma al momento tutte le sfide dovrebbero giocarsi regolarmente. Analizziamo i match che andranno ad affrontare le formazioni Juniores della nostra provincia.

JUNIORES REGIONALI

Arenzano-Imperia. Il clou di giornata arriva dalla terra genovese e alle ore 16.45 quando l'Imperia affronterà una temibile trasferta sul campo dell'Arenzano. I nerazzurri sono al secondo posto della classifica in coabitazione con la Sestrese e vedono la vetta lontana solo una lunghezza. I genovesi navigano nelle retrovie.

JUNIORES PROVINCIALI

Ceriale-Dianese & Golfo. Partita d'alta classifica quella tra il Ceriale e la Dianese & Golfo, una sfida che potrà dire molto. I giovani giallorossoblù inseguono i rivali di giornata ad un punto e proveranno il sorpasso in classifica.

Villanovese-Ventimiglia. Alle ore 15.00 in campo il Ventimiglia, che forte dei 9 punti in classifica, andrà ad affrontare un avversario non irresistibile come la Villanovese. I granata dovranno però non sottovalutare l'avversario per proseguire la corsa verso il primo posto dell'Alassio FC a vanti di tre lunghezze.

Imperia-Camporosso. La seconda squadra nerazzurra cercherà i primi punti in campionato. Di fronte all'Imperia ecco però un Camporosso che ha 4 punti in classifica e che vuole ottenere una vittoria pesante: calcio d'inizio alle ore 18.00.

Ospedaletti-Speranza. L'Ospedaletti non ha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione e oggi pomeriggio (ore 16.30) al campo "Morel" di Ventimiglia andrà a caccia del risultato pieno contro il temibile Speranza.

Sanstevese-Veloce. Occasione importante tra le mura amiche per la Sanstevese di mister Sassu che ospiterà alle ore 17.30 la Veloce. La giovane compagine di Santo Stefano al Mare vuole i primi tre punti in campionato contro un avversario altalenante.