Calcio, Serie D, 7^giornata. Sanremese nella tana dello Stresa per continuare a sognare (ore 14.30)

SERIE D - 7^GIORNATA -

La Sanremese va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato sul campo dello Stresa, una trasferta scivolosa e da non sottovalutare per la compagine biancazzurra.

Caccia alla vetta. Questa è anche una grande occasione per i ragazzi di mister Lupo visto che potrebbero anche essere in testa da soli questa sera vincendo in terra piemontese: tutto questo si concretizzerebbe se il Ligorna perdesse a Casale visto il rinvio per maltempo di Savona-Lecco.

Tutti a disposizione. Il tecnico avrà la rosa a disposizione per il match di oggi pomeriggio ( calcio d'inizio ore 14.30, arbitrerà Vergaro di Bari ) e con ogni probabilità opterà per l'undici più affidabile: Manis tra i pali; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Fall e Scalzi in attacco.

Probabile formazione Sanremese: Manis; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi; Rotulo, Taddei, Spinosa; Molino, Fall, Scalzi

Potrete seguire il match tra Stresa e Sanremese nella web cronaca live su rivierasport.it con aggiornamenti in tempo reali.