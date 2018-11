Pallamano Ventimiglia, domani il grande spettacolo sulla presentazione delle squadre: appuntamento al PalaRoya

La grande festa della Pallamano Ventimiglia di inizio stagione scatterà domani pomeriggio, presso il PalaRoya di Roverino. Il programma è fitto di appuntamenti e oltre alla presentazione ufficiale di tutte le compagini giallonere, ci saranno delle partite interessanti con ospiti importanti: noi di rivierasport.it seguiremo passo dopo passo questa giornata ricca di emozione.

Il programma. La giornata si aprirà alle ore 15.00 con l'inizio della manifestazione e l'intervento della Ginnastica Ritmica Mater di Sanremo e con la musica del bravo DJ Schock che sarà presente durante le partite interne per tutta la stagione. Alle 15.30 al via il concentramento under 11 che vedrà subito in campo Handball Breil sur Roya contro l'AS Menton, un derby transalpino dal grande fascino.

A seguire (ore 16) la seconda partita con in campo le baby formazioni di AS Menton e AS Saint Martin du Var, mentre a chiudere la terza partita con in campo Handball Breil Sur Roya e AS Martin du Var (16.30): nell'intervallo delle partite le danzatrice della Ginnastica ritmica. Alle 18.30 si concluderà la giornata con il match della Senior che giocherà il suo match interno del campionato francese: prima del fischio iniziale verrà osservato un minuto di silenzio per lo sfortunato Giuseppe De Leo.

Grandi ospiti. Il tutto con l'intervento di grandi ospiti come secondo rumors fra i tanti anche Davide Busalacchi (Responsabile Levant 06), il Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano; Federica Leuzzi, Giovanni Sorrenti (Delegato FIGH Liguria e Presidente dei delegati FIGH).