Vela: nel prossimo fine settimana la 35° edizione del campionato invernale ‘West Liguria’

Ultimi giorni prima dell’avvio della seconda tappa del 34° Campionato Invernale West Liguria, l’Autunno in Regata, che inizia nel prossimo weekend.

La seconda tappa proseguirà con altri due appuntamenti, il 1° e 2 ed il 15 e 16 dicembre: quest’ultimo, come ormai da consuetudine, è abbinato alla raccolta fondi a favore di Telethon, la maratona televisiva a favore della ricerca sulle malattie genetiche. Domenica 16 Dicembre, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell’ 'Autunno'.

Dopo il completamento dell’ “ Autunno in Regata” i partecipanti avranno circa un mese per riposarsi per poi tornare in mare con la terza tappa del West Liguria, l’ 'Inverno in Regata' ma anche per affilare le armi in vista degli altri due appuntamenti del Campionato Invernale, ossia il 'Festival della Vela', e l’ultima tappa, il 'Trofeo Gianni Cozzi', per il secondo anno entrato a far parte del West Liguria, in collaborazione con lo Yacht Club Aregai. La premiazione finale del Campionato Invernale avrà luogo a Marina degli Aregai.