Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia a valanga in Coppa Liguria. Cerato e Sabir show e Busacca soddisfatto: "Partita giocata con attenzione"

CALCIO A 5 FEMMINILE - COPPA LIGURIA -

MALLARE-DON BOSCO VALLE INTEMELIA 0-13

Reti: Cerato (7), Sabir (4), Marcianò (1), Greco (1)

Don Bosco Valle Intemelia: Mazzulla, Marcianò, Marino, Sabir, Cerato, Caparelli, Lercari, Greco. Allenatore: Busacca

Il Don Bosco Valle Intemelia non si ferma in Coppa Liguria di calcio a 5 femminile e dopo la netta prestazione sul campo del Priamar, le biancorosse ieri sera hanno superato in larga misura il Mallare sul campo di Altare.

Cerato e Sabir show. Il risultato finale di 13-0 è frutto di una grande prova di gruppo che ha regalato le magie personali di Cerato (7 perle) e Sabir (super poker). A segno anche Marcianò e Greco con una marcatura a testa.

La soddisfazione di mister Busacca. Nel post partita a rivierasport.it tutta la soddisfazione di mister Ivan Busacca, in vista del debutto in campionato: "E' stata una partita giocata con attenzione - sottolinea il tecnico - era una sfida da non sottovalutare e l'abbiamo interpretata da subito nel modo giusto non subendo gol e creando tanto con giocate di qualità. Stiamo dando continuità al nostro lavoro, questo è un ottimo gruppo che sta crescendo molto, le ragazze sono state tutte davvero brave sono felice di quello che stiamo dimostrando".