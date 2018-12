Freccette: ha preso il via il circuito di Gran Prix di Steel della provincia

Con la tappa numero zero ha preso il via il circuito di Gran Prix di Steel della provincia.



Alla gara organizzata al Green Planet di Imperia hanno preso parte 28 atleti. La Vittoria finale è andata a Luca Di Bella del Team Roberta che ha superato in finale il compagno di squadra Giorgio Urso. Ottimi terzi Tamara Wolff e Samuele La Cava. La prova un banco di prova in vista di quello che sarà il circuito ufficiale organizzato dalla FIGF Liguria che vede in programma otto tappe di singolo e quattro di doppio, la prossima venerdi in programma sempre al Green Planet.



Tra i partecipanti tanti reduci dalla trasferta di Pieve di Cento dove i risultati non sono stati esaltanti ma si è avuto la possibilità di giocare a contatto con vere leggende di questo sport, significativo l’incontro al secondo turno tra l’imperiese Nikolas Hohenester e il pluri campione del mondo Martin Adams, risultato scontato con l’inglese vincitore 4 a 1 ma abbraccio finale e complimenti a fine partita che sono falsi un intero week end.