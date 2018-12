Il giocatore del BKI Imperia Filippo Digitali alla decima edizione della Ludec Cup,

Sarà Filippo Digitali, giocatore del BKI Imperia, classe 2005, a rappresentare il basket ponentino nella decima edizione della Ludec Cup, Trofeo delle regioni, che come ogni anno si svolgerà a Lucca dal 7 al 9 dicembre.



Una tre giorni di sport e divertimento ad altissimo livello, dove si sfideranno le rappresentative U 14 di Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia Romangna, Lazio e Liguria. “Siamo molto felici e orgogliosi di questa convocazione -. dichiara il presidente del Bki Diego Parodi - poiché conferma la bontà della nostra scelta di alcuni anni fa di puntare sul basket giovanile. Filippo è un prodotto del nostro vivaio e dello sforzo e impegno che ogni giorno dirigenza e coach mettono in campo e fuori . Speriamo sia seguito da molti altri ragazzi delle nostre formazioni, che tanto bene stanno facendo in questa stagione, forza BKI e complimenti a Filippo Digitali per questo importante risultato”.