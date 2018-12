Calcio, Serie D. Sanremese, obiettivo voltare pagina. Mercoledì c'è il turno infrasettimanale per ripartire subito

La Sanremese deve voltare pagina. E per fortuna lo può fare tra poche ore visto che mercoledì pomeriggio (ore 15) al 'Comunale' i matuziani proveranno a dimenticare la sconfitta subìta sul campo della capolista Lecco, andando a caccia della vittoria contro i milanesi dell'Inveruno.

Trittico fondamentale. Sarà importante per i ragazzi di mister Lupo arrivare alla pausa natalizia con un iniezione di fiducia importante e non staccata ulteriormente dalla vetta, per poi ricaricare le pile e riprovare la caccia ad un Lecco che sembra non avere rivali. Gli ultimi 270 minuti di gioco offrono per i biancazzurri il trittico formato da Inveruno (mercoledì pomeriggio), la temibile trasferta sul campo del Casale (16 dicembre) e il match interno con il Borgosesia (23 dicembre).

SANREMESE: GLI ULTIMI 270 MINUTI DI GIOCO DEL GIRONE DI ANDATA

Mercoledì 12 dicembre: SANREMESE - Inveruno

Domenica 16 dicembre: Casale - SANREMESE

Domenica 23 dicembre: SANREMESE - Borgosesia

I 3 FATTORI

Tra recuperi, mercato e 'Comunale'. Sono tre i fattori determinanti per questo proseguo di stagione in casa Sanremese. 1. Il recupero di Giubilato (classe 2000) al centro della difesa, visto l'infortunio alla caviglia subìto a Lecco di Castaldo. 2. Il mercato è un fattore importante visto che le ultime indiscrezioni danno un ritorno di fiamma per il centrocampista classe 1994 Negri (ex Ponsacco, ora al Mantova) e occhi sullo svincolato attaccante De Sousa (ex Lazio) che si allena coi matuziani. 3. Il terzo e ultimo fattore è lo stadio 'Comunale' da riempire. Mai come in questo momento la squadra ha bisogno di uno stadio gremito e tinto di biancazzurro: a partire da mercoledì pomeriggio.