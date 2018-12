Pallacanestro: i risultati delle partite delle squadre del BC Ospedaletti

Doppio impegno in trasferta per le compagini Orange. La prima squadra viaggia all'estremo della Liguria, infatti incrocerà le armi con i primi della classe, quel Sarzana, ormai avversario tradizionale fin dai tempi della serie D. Partita proibitiva, ma si sa nello sport mai nulla e precluso.

La capolista under 18 andrà a Pietra Ligure, partita in trasferta sempre difficile, ma in questo caso i ragazzi di Lupi ed Archimede possono vincere e proseguire il cammino al vertice.

Il Coach Lupi: "Abbiamo due trasferte per finire l'anno, vogliamo finirlo nel migliore dei modi. Siamo allenati e concentrati, pertanto anche se il pronostico della C Silver e chiuso proveremo a vendere cara la pelle”.