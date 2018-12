CMP Urban Trail - Memorial Piero Binelli: la seconda edizione domenica 27 gennaio 2019

Manca poco più di un mese al via della 2a edizione della CMP URBAN TRAIL – Memorial Piero Binelli in programma domenica 27 Gennaio 2019, ad Imperia.

In atto gli ultimi preparativi, gli ultimi doverosi ritocchi ad una rassegna destinata ad affermarsi con sempre maggiore incisività nel panorama degli eventi proposti nella Riviera ligure di Ponente. Corsa a piedi di straordinaria bellezza, CMP URBAN TRAIL IMPERIA si svolge in ambiente naturale, attraverso sentieri, lungo strade suggestive, nella splendida cornice dell’estremo ponente ligure.

Sole, mare, clima mite e dieta mediterranea sono gli elementi genuini e unici che, accuratamente miscelati, danno vita alla rassegna promossa dall’Associazione sportiva dilettantistica MonesiYoung, in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i Comuni di Imperia e Vasia.

La destagionalizzazione della rassegna la rende per certi versi unica. La scelta di un mese, quello di Gennaio, in pieno inverno, per un evento di simile portata, dà alla CMP URBAN TRAIL IMPERIA il sapore di una affascinante scommessa. Ma a confermare bontà di questa scelta, promossa in primo luogo dai partecipanti (le adesioni per la seconda edizione hanno già abbondantemente superato i numeri dell’edizione precedente: allora furono cinquecento gli atleti coinvolti nelle quattro gare programmate), sono molti fattori.

Innegabile il fatto che CMP URBAN TRAIL IMPERIA rappresenti un volano destinato a portare indiscutibili benefici anche alle attività commerciali della zona e quindi all’economia della Riviera stessa. Aspetto quest’ultimo che hanno saputo coniugare perfettamente Enti, Aziende e Sponsor che hanno deciso di sostenere l’iniziativa ed a cui va il doveroso ringraziamento da parte dell’organizzazione. In allegato l’elenco di coloro che sostengono la 2a edizione di CMP URBAN TRAIL IMPERIA

Dato inconfutabile è che CMP URBAN TRAIL IMPERIA rappresenti una fantastica occasione di scoperta del territorio della Riviera ligure di Ponente nella sua bellezza e peculiarità: un’area geografica caratterizzata da un clima mite e temperato tutto l’anno, ideale per gli sport outdoor (trail, escursionismo, arrampicata, bike) in tutte le stagioni, ma anche per vacanze ed escursionismo, e per godere anche della ricca cultura olearia ed eno-gastronomica.

In accordo con alcuni albergatori e ristoratori locali l’organizzazione ha predisposto, per i partecipanti ed i loro accompagnatori una serie di pacchetti a prezzi speciali. Per chi vorrà eventualmente trascorrere qualche giorno in più dopo la corsa, l’organizzazione è a disposizione per indirizzare e suggerire mete, luoghi e soluzioni per qualche giorno nella Riviera ligure di Ponente. Sarà possibile conoscere modalità ed informazioni collegandosi al sito della rassegna http://cmptrail-imperia.it/infopoint/

LA RASSEGNA SPORTIVA

Quattro le gare in programma:

La “LONG”, prova competitiva, riservata ai supermen della corsa sulla distanza di 30 chilometri (dislivello di 1400 metri) con partenza da Calata Cuneo e arrivo al Campo Pino Valle di Regione Baité.

La “SHORT”, prova competitiva sulla distanza di 13,5 chilometri con partenza da Calata Cuneo ed arrivo al Campo Pino Valle di regione Baité.

La ”Mini TRAIL”, gara promozionale sulla distanza di 2 chilometri con partenza e arrivo presso il campo Pino Valle di Regione Baité, riservata ai bambini dai 4 ai 14 anni. Possono iscriversi anche i genitori che potranno correre al fianco dei mini-atleti. I partecipanti potranno portare anche i loro amici a 4 zampe.

La “FUN/EASY TRAIL”, prova non competitiva sulla distanza di 13,5 chilometri con partenza da Calata Cuneo ed arrivo al campo Pino Valle di Regione Baité.

La FUN/EASY si divide in 2 possibili gare:

CMP ‘EASY’ TRAIL prova su percorso non competitivo riservato a chi vuole trascorrere una giornata nella natura e cimentarsi in un percorso impegnativo ma senza competizione. Non prevede classifica finale e premi.

CMP ‘FUN’ TRAIL che non è una gara di corsa, ma una sfida goliardica tra gruppi di camminatori. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 persone di cui almeno un uomo e una donna.

Il Programma della giornata comprende anche:

OPEN DAY SPORT, rassegna riservata ai più piccoli

Sono in programma prove di trail, orienteering, tiro con l’arco, basket e rugby. Sono previsti premi e l’elargizione di una borsa di studio di 500 Euro per la scuola/società più numerosa.

NASCE IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

In occasione dell'evento di CMP TRAIL IMPERIA 2019 è nata anche la proposta, formulata alle scuole superiori del comprensorio di alternanza scuola-lavoro. In pratica verrà offerta agli studenti un’opportunità unica di formazione ed esperienza lavorativa sul nostro territorio. Il progetto, che vede come figura di riferimento e tutore dei ragazzi la dottoressa Paola Griseri, il professore Giovanni Dolla, e il responsabile nazionale formazione montagna UISP Sebastiano Lopes, consiste in una durata di 20 ore, da svolgere nelle due settimane antecedenti l'evento (da sabato 12 gennaio a domenica 27 gennaio 2019) ed ha come obiettivi l’organizzazione di eventi sportivi, la conoscenza del territorio, attività di marketing e pubblicità, la gestione del rischio e l’attività di volontariato con gestione di gruppi. I ragazzi saranno coinvolti attivamente nella creazione e gestione dell'evento, unico in questo genere in tutta la provincia di Imperia sotto la guida professionale dei collaboratori adulti.

Per chiarimenti sull'evento e sull'attività di volontariato è possibile consultare il sito: cmptrail-imperia.it/infopoint/volontari

CMP URBAN TRAIL IMPERIA è una manifestazione a grande impatto ecologico. A tal fine è stato redatto un preciso piano di azione ambientale con grande attenzione al consumo di acqua potabile, alla gestione dei rifiuti e al trasporto di concorrenti e pubblico. Non è prevista stampa di volantini cartacei e sarà inoltre severamente vietato –pena la squalifica immediata dalla competizione– lasciare lungo il percorso qualsiasi tipo di materiale. Nelle zone di ristoro saranno installati appositi contenitori dove sarà possibile gettare eventuali rifiuti. In nessun posto di ristoro saranno disponibili bicchieri di plastica. Tutta la segnaletica sarà rimossa immediatamente al termine della gara.

Grande attenzione sarà riservata alla sicurezza e al regolare svolgimento della manifestazione e lungo il percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e personale paramedico in costante contatto con l’organizzazione. Ambulanze con personale medico e paramedico stazioneranno in diversi punti del percorso nonché alla partenza e all’arrivo.

IL MEMORIAL - L'edizione 2019 del CMP URBAN TRAIL IMPERIA si correrà in memoria dell'amico e trail runner Piero Binelli, tra i protagonisti della prima edizione della kermesse imperiese e scomparso tragicamente nello scorso mese di maggio.