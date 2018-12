Giudice Sportivo, Promozione: sei giornate di stop a Pasquino, quattro a Grassi, tre a Sturaro

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 8/12/2018





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/12/2018

BORZOLI – A.C. BURLANDO 1959

Il G.S. Vista la comunicazione del C.R. Liguria L.N.D., del 14/12/2018, con la quale veniva comunicato che la gara BORZOLI – A.C. BURLANDO 1959, prevista il giorno 16.12.2018 alle ore 14.30, era da considerarsi annullata, per rinuncia della società A.C. BURLANDO 1959; Visto l’art.53, comma 2 delle N.O.I.F.; Visto il combinato disposto dell’art.53, comma 7 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 (“Ammende per rinuncia”) di cui al C.U. n.° 1 – Stagione Sportiva 2018/19 della L.N.D.;

P.Q.M.

Dispone: di infliggere alla Società A.C. BURLANDO 1959, la perdita della gara in questione per 0-3, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; di comminare l’ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società A.C. BURLANDO 1959, a titolo di prima rinuncia.

GARE DEL 16/12/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 1/2019

BELTRAME MARCO (CELLE LIGURE) allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARA/E EFFETTIVA/E

PASQUINO DENIS (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A gioco fermo, tirava una manata al volto ad un avversario, senza conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento, tentava nuovamente di colpire l'avversario, venendo fermato e bloccato dai compagni. Uscendo dal tdg, scalciava una bandierina d'angolo spezzandola a metà.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GRASSI GIAMPAOLO (MIGNANEGO)

Espulso a fine gara per proteste nei confronti del ddg, quando il suo capitano lo invitava a smettere di protestare, lo stesso rivolgeva alla terna un'espressione blasfema e la ingiuriava con un'espressione di stampo discriminatorio.

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

Dopo aver subìto un fallo da parte di un avversario, reagiva, colpendolo con un pugno alla pancia, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BOTTINELLI ALESSIO (BRAGNO)

BERTAGNA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

STAMILLA ALESSIO (SAN STEVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

RINALDI ANDREA (LEGINO 1910)

BACIGALUPO FEDERICO (REAL FIESCHI)





A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PALMERO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DE MATTEI ALESSIO (LITTLE CLUB G.MORA)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

TERMINI MATTEO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

STEFANZL ROMAN JAVIER (BRAGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASQUINO DENIS (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GROSSO EDOARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB LIBERI)

SUETTA DANIELE (CELLE LIGURE)

MACCIONE MARCO (COLLI ORTONOVO)

GALASSI MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

COLOMBO EMANUELE (LEGINO 1910)

MORIELLI RICCARDO (LEGINO 1910)

PILI FILIPPO (LEGINO 1910)

CONDORELLI NICOLO (LOANESI S.FRANCESCO)

GRASSI GIAMPAOLO (MIGNANEGO)

MARASCO GENNARO (RIVASAMBA H.C.A.)

RAGUSEO BRUNO (SAN STEVESE)

GAZZO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

RAVONCOLI MIRKO (TAGGIA)

FAZIO ANDREA (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

BOGGIANO ANDREA (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAMBIASO SIMONE (MIGNANEGO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PASQUI SIMONE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FIORITO CRISTIAN (CELLE LIGURE)

BALBO EMANUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GLORIA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FRANCHINI FRANCESCO (COLLI ORTONOVO)

CALANDRINO MATTEO (DIANESE E GOLFO 1923)

NUMEROSO ANTONIO (DIANESE E GOLFO 1923)

RAGGI FILIPPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SANNA CHRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

LIMONTA NICOLO (VOLTRESE VULTUR)

AMMONIZIONE (II INFR)

PORRATA NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

KUCI ERALDO (BRAGNO)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE LIGURE)

CECCARELLI DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

CHARIQ ANES (DIANESE E GOLFO 1923)

ARDINGHI LUIGI (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MILONE ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

BOZZO GIULIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CORALLO LUCA (LITTLE CLUB G.MORA)

LEO OMAR (LOANESI S.FRANCESCO)

ANTONELLI JACOPO (MAGRA AZZURRI)

GOLDONI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

BRIZIO GIORGIO (SAN STEVESE)

STAMILLA ALESSIO (SAN STEVESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRABINSKI CESAR MAXIMILIAN (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MONACO GIOVANNI (BRAGNO)

TORRA GENTIAN (BRAGNO)

BARBIERI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

VASSALLO LUDOVICO (DIANESE E GOLFO 1923)

BARBIERI SERGIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NOCENTINI MATTEO (MIGNANEGO)

RONCONI THOMAS (REAL FIESCHI)

ELKAMLI ILIASSE (SAN STEVESE)