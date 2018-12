Calcio, Eccellenza. Diramato il primo turno dei playoff nazionali

Imperia e Ventimiglia, in caso di secondo posto nel campionato di Eccellenza Liguria (in questo momento obiettivo più alla portata per la compagine nerazzurra visto il distacco dei granata) potrebbero affrontare una squadra lombarda al primo turno del playoff nazionale.

I nerazzurri, quarti della classe, faranno di tutto per arrivare nelle prime due piazze di classifica e nella giornata di oggi sono stati realizzati gli accoppiamenti del primo turno, con gare di andata ritorno datate 19 maggio (in casa) e 26 maggio (in trasferta). Nel secondo turno, in caso di qualificazione, la quadra ligure si giocherà il salto in Serie D contro la vincente tra una compagine veneta (Girone B) e una piemontese/valdostana (Girone A).

PLAYOFF ECCELLENZA: gli accoppiamenti del 1° turno

Andata: 19 maggio Ritorno: 26 maggio

Veneto B - Piemonte/Valle D'Aosta A

Liguria - Lombardia B

Veneto A - Friuli Venezia Giulia

Trentino Aldo Adige - Lombardia A

Lombardia C - Piemonte Valle d'Aosta B

Toscana A - Lazio A

Lazio B - Sardegna

Toscana B - Emilia Romagna A

Umbria - Emilia Romagna B

Abruzzo - Marche

Sicilia A - Campania A

Calabria - Sicilia B

Basilicata - Puglia

Campania B - Molise