Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, vietato sbagliare contro il Finale. Scognamiglio indica la strada: "Dai momenti difficili se ne esce con lavoro, serenità e consapevolezza"

Il Ventimiglia va a caccia della vittoria perduta e tra le mura amiche del 'Morel' la compagine di mister Soncin vuole chiudere al meglio questo 2018 e un girone di andata in Eccellenza molto altalenante.

A far visita ai granata ci sarà il Finale dell'ex allenatore Caverzan, un match molto importante per il Ventimiglia e che potrebbe valere doppio e avere una valenza molto importante sul morale della rosa in vista della pausa natalizia: analizza il match e la situazione in casa granata l'esperto portiere Claudio Scognamiglio.

"Dai momenti difficili se ne esce con il lavoro, serenità e consapevolezza - analizza l'estremo difensore granata - e il calcio non ha niente di scontato e purtroppo non è una scienza esatta. Noi ci alleniamo al massimo e alla domenica diamo tutto per poter vincere. Il nostro è un gruppo consolidato che insieme a questa società centenaria, da tutto per poter vincere tutte le domeniche. In queste partite è vero che non siamo riusciti a portare tanti punti a casa, ma è anche vero che non è mai mancato il massimo impegno".

Il numero uno frontaliero è pronto a sfidare il Finale dell'ex Caverzan: "Conosciamo il mister, sappiamo che avrà preparato la partita nei minimi particolari, quindi mi aspetto una partita difficile. Abbiamo grande rispetto, ma non temiamo nessuno".

Scognamiglio augura un Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti: "Ne approfitto per fare gli auguri a tutti gli auguri di buon Natale e in particolare a tutti i dirigenti, allenatori, ragazzi e bambini del Ventimiglia Calcio".