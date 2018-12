Imperia: la Cmp Urban Trail scalda i motori in vista di una seconda edizione piena di novità

Sole, mare, buon cibo e buon vino facendo sport a gennaio, impossibile? No a Imperia si può con la seconda attesa edizione della Cmp Urban Trail in programma per domenica 27 gennaio 2019.

Dopo il grande esordio dell'anno scorso, con ben 513 partecipanti, la manifestazione sportiva non si ferma, ma continua a correre con l'obiettivo di migliorarsi rincarnando lo spirito del trail.

A partire dal tracciato delle quattro gare: le competitive Long e Short si allungano rispettivamente a 30 e 13,5 km di percorso dal mare al magnifico entroterra imperiese con un corrispondente crescendo di emozioni. La Fun e soprattutto la Easy, novità di quest'anno per chi desidera fare il tracciato a piedi, verranno dotate invece di punti culinari e vinicoli per scoprire a tappe le bontà del territorio rivierasco dal gustoso vino all'impareggiabile olio taggiasco.

L'idea per l'edizione numero due è quella di offrire non solo una gara sportiva di primissimo livello, ma anche un weekend piacevole in Riviera, per farla conoscere e apprezzare, adatto alle famiglie e alle scuole. In tal senso ci sarà un open day dedicato ai più piccoli con diversi sport come: l'orienteering, il trail, il tiro con l'arco, il basket e il rugby. I bimbi saranno premiati e la scuola più numerosa riceverà una borsa di studio da 500 euro.

Sempre per agevolare chi deciderà di trascorrere il fine settimana a Imperia la Cmp Trail ha preparato un pacchetto alberghi convenzionati prenotabili a prezzo ribassato rispetto a quello online.

Da sottolineare infine la novità del progetto alternanza scuola-lavoro che offre agli studenti delle superiori l'opportunità unica di conoscere e comprendere l'organizzazione di un evento sportivo partendo dal territorio per arrivare al marketing e alla gestione del rischio. I ragazzi saranno coinvolti direttamente nella creazione e gestione dell’evento Cmp Trail, unico nel suo genere in Liguria e da quest’anno ancor più radicato nella città e nel suo entroterra.

Le corse partiranno infatti con la brezza del mare dalla zona di calata Cuneo per arrivare a toccare l'entroterra con il comune di Vasia. Un percorso unico che darà lustro alla più grande risorsa della nostra zona: l’incredibile vicinanza tra mare e monti.

Per tutte le info e prenotazioni: cmptrail-imperia.it