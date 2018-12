Freccette: termina con un bilancio positivo l'anno 2018 per gli atleti della Federazione regionale

Bilancio positivo di fine anno per la F.i.G.F. Liguria. Sono state 66 le presenze di nostri atleti alle manifestazioni nazionali e internazionali.

A settembre la Coppa delle Regioni a Busto Arsizio, e a seguire la Gara Ufficiale Lombardia con ben 21 atleti terza regione in termini di presenze, a novembre JoJo Tamares e Christian Reksten hanno preso parte alla gara internazionale di Malta, sempre nello stesso mese grande partecipazione al Finder Master e Open d’Italia con 32 presenze, la partecipazione extra regionale si è conclusa domenica scorsa a Udine alla Gara Ufficiale Friulana con 7 presenze.

A livello regionale dopo il Torneo Four a squadre sono stati 28 i Partecipanti, si è iniziato con I Gran Prix divisi tra la provincia di Imperia e Rapallo. Al momento tre le prove disputate per entrambe le zone.

Ad Imperia al comando della classifica Nikolas Hohenester che ha vinto le due prove di singolo seguito in classifica da Anthony Bongiorno ( Vincitore in coppia con Andrea Boccone della prima prova di doppio) , Luca di Bella e Samuele La Cava.

Dalla parte Rapallese dominio di Jojo Tamares che si è aggiudicato tutte e tre le prove compreso il Doppio in coppia co il figlio Ken Tamares . A seguire in classifica dopo la coppia Tamares , Mirko Badiale e un sorprendente Pierino Olivarello che in coppia con Ivano Ghiglino hanno conquistato la seconda posizione del Doppio.

Ora l’attività osserverà un periodo di pausa e riprenderà a livello nazionale con le fasi finali della coppia italia il 26 e 27 Gennaio a Treviso e a Livello locale con la quarta prova del Gran Prix a 1 e 2 Febbraio.