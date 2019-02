Pallanuoto. Carla Carrega protagonista alla Piscina Cascione di Imperia

Il grande giorno è arrivato. Nella giornata di oggi (appuntamento alle ore 16.30) la pallanuotista imperiese Carla Carrega incontrerà alla Piscina Felice Cascione di Imperia incontrerà tutti gli appassionati sportivi.

L'atleta, partita per gli USA, si racconterà e rivivrà la sua grande avventura a stelle e strisce. La Carrega è partita negli States nel 2014, dopo aver vinto lo scudetto con la calotta della Rari Nantes Imperia: la University of California, con sede a Berkeley, l'ha selezionata per giocare nella squadra Cal Golden Bears e proporle un percorso di studio in Economia.