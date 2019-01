Calcio a 5 femminile. Coppa Italia Regionale, Imperia in finale. La soddisfazione di mister Monterosso: "Abbiamo giocato come sappiamo"

Bella e tirata vittoria per le ragazze della ASD Imperia formazione calcio a 5 che alle ore 12:00 sono riuscite nell'impresa di battere lo Spezia Calcio nella semifinale di Coppa Liguria. Il risultato finale vede imporsi le nerazzurre per quattro reti a due, a segno con una doppietta ciascuna il capitano Selvaggia Palombini e Tiziana Ferreri.

Domani la finale a Varazze, alle ore 16:00, vedrà le nerazzurre opporsi contro Città Giardino Marassi reduci dalla vittoria per sette reti a quattro contro Don Bosco Valle Intemelia.



"Sono contento della nostra partita - dichiara mister Tiziano Monterosso - abbiamo giocato come sappiamo e il passivo delle reti poteva essere molto più ampio se il loro portiere non avesse parato l'impossibile. Lo Spezia Calcio comunque è stato un grande avversario, forse il più forte incontrato fin'ora.

L'incontro di domani me lo aspetto molto tirato, contro Città Giardino Marassi che è una vera squadra di calcio a 5, oggi ho visto l'incontro e devo dire che sono veramente forti ma anche a noi non manca nulla con la Palombini, e le sue compagne, che sono sicuro daranno il meglio di se stesse e anche qualcosa in più.

Tra Don Bosco Valle Intemelia e Città Giardino Marassi avrei preferito incontrare il Don Bosco perchè sarebbe stato più semplice, conoscendole già, ma in finale arriva sempre la squadra più forte quindi dovremo cercare di dare il meglio di noi anche domani".