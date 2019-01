Tiro con l'Arco: grandissimo successo a San Bartolomeo al Mare per il Trofeo dell'Epifania

Ii 5 e 6 gennaio a San Bartolomeo al Mare si è svolto il Trofeo Epifania, gara di tiro con l’arco che apre l’anno 2019 in Liguria.

Grandissimo successo di partecipanti con ben 115 atleti provenienti dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Lazio. Gli arcieri di casa si sono ben distinti.

Nella divisione olimpica 7 posto senior per Emilio Capalbo, 8 per Cesare Prette, 10 per Cesare Argento, che si aggiudicano il 3 posto a squadre.

Negli allievi 2 posto per Andrea D’Amico,nelle allieve 2 posto per Martina Ferraro, tra i ragazzi 4 posto per Cristian Vallone, tra le ragazze 2 posto per Vittoria Realino.

Nei giovanissimi 3 posto per Alessio Cioria e 4 per Davide Piccarreta.

Passiamo al compound: primo posto master per Dario Cosentino,che stabilisce record personale,12 posto per Beppe Capalbo.

Nell’arco nudo senior femminile 1 posto per Francesca Capalbo, 3 per Monica Tofarelli, 4 per Elga Moraglia, che arrivano 1 di squadra.

Nei master maschili 1 posto per Cesare Prette ,che si aggiudica l’assoluto di divisione, 3 posto per Maurizio Gabrielli, 4 per Giuliano Tortonesi, 5 per Beppe Capalbo, 8 per Salvatore D’Amico,11 per Aldo Ferraro.

La squadra master con Prette, Gabrielli e Tortonesi arriva al primo posto.

Primo posto junior per Nicolò Bruna. Terzo tra i giovanissimi Simone Di Martino.

Un ringraziamento a tutto il gruppo gialloblù per l’organizzazione e anche al presidente del comitato Fitarco Liguria Enrico Rebagliati per la sua presenza.