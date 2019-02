Sanremo: il risparmio arriva in pieno centro, apre oggi il nuovo supermercato Ekom di via Roma (Foto e Video)

Da oggi la spesa in pieno centro può essere anche conveniente. Apre Ekom in via Roma 124, punto vendita centralissimo per la nota catena di supermercati discount.

Grandi marche ma anche prodotti low cost per tutte le tasche, anche frutta sempre fresca e una ricca macelleria. Ekom è sinonimo di risparmio ma anche di qualità e, da oggi, arriva nel cuore della città, nella centralissima via Roma.

Beni di prima necessità, per la cucina e per la casa, cortesia e professionalità al servizio del cliente per una spesa comoda, a portata di mano e conveniente. L'esperienza Ekom in pieno centro prende il via oggi in via Roma 124.