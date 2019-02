Atletica Leggera: straordinario argento del 'Marathon Club Imperia' femminile al campionato regionale 'Master' (Foto)

Grande affermazione delle atlete del ‘Marathon Club Imperia’, al Campionato Regionale Master di Cross alle Manie. Nella classifica per società hanno conquistato il secondo posto, aggiudicandosi la medaglia d’argento nella specialità con grande determinazione e caparbietà. Erano presenti diverse società liguri da Spezia al confine

Nella storia dell’atletica ligure mai una società al femminile in provincia di Imperia era stata capace di tanto. Anche la presenza maschile che è stata massiccia con ben 26 atleti in partenza ha mancato per pochissimi punti la terza posizione conquistando la spietata ‘medaglia di legno’, ma comunque con grande soddisfazione per tutti visto la presenza di tante società per un totale di 300 atleti.

Le ragazze che hanno conquistato la medaglia d’argento sono: Mara Razzoli, Patrizia Morreale, Monica Bonavia, Monica Ugo, Lara Servetti, Marina Zapponi, Ornella Turrini, Marina Antelli, Patrizia Negri.