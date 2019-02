Pallamano Ventimiglia, è stato un fine settimana importante. Pippo Malatino presenza di spicco alla riunione sul Beach Handball a Cagnes sur Mer

Fine settimana ricco di impegni per la Pallamano Ventimiglia che ha mandato in campo tre delle proprie squadre giovanili, mentre è stata a riposo la Senior pronta a scendere in campo contro Antibes e Beausoleil.

Under 11 & Under 13 Fascia B. Le formazioni Under 11 e Under 13 Fascia B hanno continuato a macinare esperienza nelle rispettive competizioni di categoria in trasferta e in terra francese come sottolineato da Pippo Malatino: "Le due squadre stanno continuando a fare esperienza, anche se non hanno ottenuto risultati brillanti ma è stato eccellenza il modo in cui i ragazzi sono stati in campo".

Under 15. Discorso diverso per quanto riguarda la formazione giallonera Under 15. I giovani leoncini erano impegnati sul parquet del Carros: "E' stata una partita bellissima, un match che i nostri ragazzi si sono aggiudicati per 29-25 ma dopo un sfida brillante e ricca di difficoltà superate con maturità".

Senior. Stop per i Senior che dovevano giocare il match di cartello del campionato francese contro il Beausoleil, ma la sfida è stata rinviata a martedì 22 gennaio. Nel prossimo fine settimana i gialloneri frontalieri affronteranno l'Antibes prima del big-match.

Riunione Beach Handball. Da segnalare che a Cagnes sur Mer si è svolta una riunione importante per quanto riguarda il Beach Handball, disciplina che la Pallamano Ventimiglia sta curando negli ultimi anni. Presenza di spicca quella di Malatino: "Sono Responsabile dell'Area Nord 2 Italiana e in più Responsabile delle Alpi Marittime. La riunione è stata molto interessante con idee di prestigio: siamo felici noi della Pallamano Ventimiglia di essere protagonisti".