Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia, sfida insidiosa contro il Mallare. Busacca: "Avversario da non sottovalutare, ma non temiamo nessuno"

Il Don Bosco Valle Intemelia targato calcio a 5 femminile scenderà in campo mercoledì sera tra le mura amiche del campo 'Zaccari' per sfidare le savonesi del Mallare, una partita che le biancorosse vogliono vincere. A Rivierasport.it analizza questa partita mister Ivan Busacca:

"Affronteremo in casa una squadra da non sottovalutare, quindi dovremo essere sempre concentrati. Le ragazze sono motivate perché reduci da una partita in trasferta contro lo Spezia dove abbiamo giocato benissimo ma la fortuna non è stata dalla nostra parte, abbiamo creato tantissimo e la palla non entrava mai anche merito del portiere avversario che ha fatto una grande partita".

Contro il Mallare spero che giri in modo diverso, non temiamo nessuno perchè siamo consapevoli di essere una squadra forte, decisa ed in costante crescita".