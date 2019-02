Calcio, Ligue 1. Anche in Francia decollano le figurine dei calciatori Panini

La passione per le figurine dei calciatori ha contagiato da tempo anche la Francia: anche quest’anno in edicola è possibile trovare l’album edizione 2018/2019 e le figurine per completarlo.

Una raccolta, di 96 pagine, composta da 562 figurine che propongono non solo le immagini dei calciatori della Ligue 1 francese, ma anche una trentina di scudetti, venti divise delle squadre del torneo, venti immagini personalizzate del capitano di ogni compagine, altrettanti figurine dei supporters e, novità per il mercato francese, venti figurine che caratterizzano una particolarità di ogni squadra del torneo.

E’ dal torneo 1975/1976 che le celebri figurine dei calciatori sono “sbarcate” in Francia ed anche quest’anno, a gennaio, album e figurine hanno fatto la loro comparsa nei chioschi. Persone di tutte le età le collezionano: la stampa delle figurine avviene a Modena, ma la distribuzione e i rapporti con i collezionisti, per tutta la Francia, sono tenuti dalla sede di Nizzache si trova in città nella Plaine du Var.

Vi lavorano una trentina di addetti, ognuno dei quali, al momento dell’assunzione, ha ricevuto in omaggio la collezione completa degli album dal 1975, un dono prezioso da custodire gelosamente, anche perché ha un valore, non solo affettivo.

La raccolta di quest’anno prevede, come per l’edizione italiana, aggiornamenti dopo il mercato invernale. Una volta terminati gli scambi, le figurine che mancheranno per completare la collezione potranno essere richieste, fino ad un massimo di quaranta (in Italia settanta) attraverso internet o per posta alla sede francese della Panini che si trova in Boulevard du Mercantour a Nizza.