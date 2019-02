Calcio. Sanremese, i risultati del settore giovanile: spicca la vittoria della Juniores Nazionale

Tre vittorie (tra cui quella dei 2004, ora in testa al girone) ed una sconfitta per le squadre giovanili della Sanremese nelle categorie agonistiche. Gli Allievi 2002, giunti in ritardo a Savona, non sono potuti scendere in campo e subiranno la sconfitta a tavolino

Juniores: Sanremese – Viareggio 3-1 (Martini, Borromeini, D’Arcangelo)

Formazione : Asri, Cortese, Rastello, Gallo, Castelein, D’Amico, Salzone, D’Arcangelo, Cafà, Martini, D’Agnano. A disp.: Brizio, Capello, Borromeini, Roldan, Sartore, Calderone, Altomonte

Allievi 2002: Savona – Sanremese non disputata

Allievi 2003: Sanremese – San Filippo Neri 7-1 (2 Tallone, 2 Giannatiempo, 2 Delogu, Cassini)

Formazione : La Cava, Francardo, Agnese, Lupi, Guglielmi, Calimera, Lanteri, Cassini, Giannatiempo, Delogu, Tallone. A disp.: Del Ferro, Orsetti, Negro, Rolando

Giovanissimi 2004: Sestrese – Sanremese 3-5 (2 Elettore, Veneziano, Lodovici, De Boni)

Formazione : Chiarotti, Malfatto, Peitler, Veneziano, Panaino, Lodovici, Cococluto, Bastita, Lucia, Elettore, Saih. A disp.: Moro, Castelli, De Boni, Demme, Moglan

Giovanissimi 2005: Sanremese – Molassana 0-4