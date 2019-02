Calcio, Serie D. Sanremese, dopo la sconfitta contro la Folgore Caratese interviene la proprietà: "Delusi dalla squadra. Contro il Savona ci aspettiamo una reazione"

Non è andata giù alla proprietà della Sanremese la sconfitta per 2-3 sul campo della Folgore Caratese, buona formazione ma che fino a quel momento aveva deluso le attese. A Rivierasport.it la proprietà biancoazzurra interviene e prova a ricaricare la propria formazione in vista della sfida che vale doppio contro il Savona.

"E' stata una partita giocata male, sembrava un match di fine stagione e questa è una cosa che non riusciamo a capire: contro la Lavagnese abbiamo giocato una partita maschia, domenica contro la Folgore Caratese abbiamo meritato la sconfitta: tutto questo di là di un discorso di arbitraggio che secondo noi è stato negativo.

"Detto questo siamo delusi dai ragazzi. Noi siamo una società sana che rispetta in pieno i propri doveri nei confronti degli operai, ma un operaio deve rispettare il proprio datore di lavoro: domenica ci siamo sentiti poco rispettati e questo non va bene".

Il caso-Fall è stato chiarito una volta per tutte dalla proprietà: "Fall? Il suo addio è stato dettato solo da un discorso a livello comportamentale e per questo le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso Lella che vale tanto quanto Fall e domenica lo ha fatto vedere, nonostante stia giocando con un problema al ginocchio: il ragazzo è da ammirare per questo".

La proprietà matuziana guarda già al derby contro il Savona: "Siamo convintissimi che domenica contro il Savona faremo un partitone. Siamo anche certi che ci saranno dei cambiamenti nell'ambito degli undici che scenderanno in campo: contro la Folgore Caratese ci siamo resi conti che ci vuole qualcosa di diverso".