Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde a La Spezia: Rajaa Sabir "Abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine"

. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno perso domenica a La Spezia.

Le biancorosse hanno giocato la migliore partita della stagione, ma purtroppo sono state sconfitte per 4-2 in trasferta durante la partita valida per la quarta giornata del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C.

“La partita è andata male. Non ci sono state difficoltà, abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine, ma sembra che la fortuna l'abbiamo sempre contro - afferma la straordinaria calciatrice Rajaa Sabir - Meritavamo di vincere, anche le avversarie e il loro mister non credevano di aver vinto".

"Non ho aspettative per la prossima partita - dichiara riferendosi all'incontro di mercoledì in casa contro il Mallare - Ci impegneremo e spero che questa sfiga che ci perseguita vada da un'altra parte”.