Tennis. Australian Open, la sfida tra Fognini e Mayer è fissata per giovedì

Entra nel vivo l'Australian Open di Fabio Fognini. Dopo aver superato lo spagnolo Munar (il giovane iberico si è ritirato nel terzo set) nel primo turno, il tennista armese va a caccia della seconda vittoria consecutiva contro un avversario temibile.

Ostacolo argentino. Nella notte italiana di giovedì, la racchetta di Arma di Taggia scenderà in campo sul cemento di Melbourne per sfidare l'argentino Leonardo Mayer, numero 53 della classifica Atp. Nel turno precedente il sudamericano ha eliminato in quattro set e sudando non poco il cileno Jarry.

I precedenti. Questo sarà il match numero 6 in carriera tra Fognini e Mayer, con l'armese avanti negli scontri diretti per 3-2 grazie alle vittorie ottenute a Stoccarda (luglio 2013), Vina del Mar in Cile (febbraio 2014) e Buenos Aires (febbraio 2014). Negli ultimi due scontri diretti nel 2018 a Buenos Aires e Madrid l'argentino ha sempre superato Fognini senza concedergli nessun set.

In caso di passaggio del turno Fognini sfiderà nel terzo turno del primo Grande Slam stagionale il vincente del match tra il bielorusso Ivashka o lo spagnolo Carreno Busta, testa di serie numero 23 del tabellone.