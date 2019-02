Ventimiglia: collaborazione per lo sport tra scuole medie e superiori. Grande entusiasmo alla corsa campestre (FOTO)

In una splendida giornata di sole, tantissimi ragazzi e ragazze, sul campo di atletica di Imperia, si sono radunati per partecipare alle fasi provinciali dei campionati studenteschi.

Gli studenti dell’istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, insieme al folto gruppo di alunni delle scuole Medie Biancheri e Cavour di Ventimiglia, sono partiti alle 7,45 per raggiungere il campo di gara di Imperia, accompagnati dai loro insegnati di Scienze Motorie Professori: Maura Bastianelli, Simona Montessoro e Stefania Naso per le scuole medie e Ennio Capano per le superiori.

Tutti gli studenti hanno gareggiato con massimo impegno e lealtà divertendosi ed al di là dei risultati, che sono comunque stati ottimi, hanno dimostrato di saper familiarizzare creando un bellissimo momento di condivisione di questa giornata di sport.

Già domani, cosi come nei giorni a seguire, continueranno le attività proposte dagli insegnanti e diretti dalla Dirigente Dottoressa Antonella Costanza, in preparazione alle discipline dei campionai studenteschi, alle giornate di sci a Limone, al gruppo sportivo, dimostrando così che lo studio può essere abbinato allo sport ottenendo risultati positivi in entrambi e dando modo di integrarsi e di esprimersi secondo le proprie attitudini.