Calcio a 5 femminile. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ospita il Mallare, Alessia Greco: "Sono determinata a fare bene per la squadra e per il mister"

Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di questa sera contro il Mallare. Le biancorosse scenderanno in campo, in casa, per la quinta giornata del girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C.

"In vista della partita sono molto determinata a fare soprattutto bene sia per la squadra che per il mister, specialmente dopo domenica che abbiamo fatto forse la nostra miglior partita a livello tattico ma siamo state poco lucide sotto porta, cercheremo di migliorarci e di dare il massimo sotto questo aspetto - afferma la calciatrice Alessia Greco - Le avversarie non le conosco molto bene, ma ci hanno detto che è una squadra molto ostica e preparata a livello fisico, infatti il mister durante la settimana ci ha allenato soprattutto su questo aspetto, ma poi le partite si sa, si decidono sul campo".

"La squadra sta crescendo sempre di più, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, a livello tecnico ma soprattutto a livello mentale, che è sempre stata una nostra ‘pecca’, se così si può dire, ma grazie al mister che ci aiuta per qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, siamo molto migliorare e si vede anche dalla compattezza in campo – dichiara la 17enne – mi sto preparando direi molto bene, ho delle compagne eccezionali. Poi, essendo che sono una tra le più ‘piccoline’, le più grandi mi hanno e mi stanno aiutando a migliorarmi sia fuori che dentro al campo. Non ho riti scaramantici strani, ma prima di ogni partita devo guardare gli occhi delle mie compagne e del mister che mi danno una carica pazzesca".