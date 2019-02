Calcio. A tu per tu con Samuele Massolo dopo Roma-Virtus Entella di Coppa Italia: "Calcare il manto dello stadio Olimpico emozione unica. Kolarov e Under impressionanti"

Samuele Massolo in azione con la maglia della Sanremese in Serie D: è la stagione 2016/2017

"Calcare il manto dello stadio Olimpico di Roma è un'emozione unica". A rivelarlo a Riviersport. it Samuele Massolo, ex portiere della Sanremese in Serie D nella stagione 2016/2017 dove con in panchina Riolfo prima e Baldisserri poi, dove è stato grande protagonista di quell'annata in biancoazzurro.

Emozione Roma. Massolo ora milita nella Virtus Entella che due giorni fa ha sfiorato il sogno di mettere in difficoltà la Roma proprio allo stadio Olimpico: abbiamo raggiunto l'ex estremo difensore matuziano che ci ha svelato tutte le emozioni di una serata che resterà per sempre incisa nella sua carriera calcistica nonostante non sia sceso in campo.

Samuele Massolo, ex portiere della Sanremese e dal 'Comunale' allo stadio Olimpico di Roma: ci sveli le tue emozioni? "Sicuramente calcare il manto dello stadio Olimpico di Roma è un'emozione unica, il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio".

La Virtus Entella ha giocato la sua onesta partita contro calciatori di calibro come quelli giallorossi: chi ti ha impressionato di più? "Onestamente mi hanno impressionato tutti, giocano ad un ritmo impressionante. Ma se devo dire due nomi dico Kolarov e Under".

Come giudichi la prestazione della tua squadra? "Sicuramente prendere goal dopo pochi secondi ci ha tagliato le gambe, però abbiamo avuto una grande reazione creando anche diverse palle goal. Nel secondo tempo invece è subentrata la stanchezza ed è uscita tutta la loro qualità".

Hai scambiato la maglia con qualche giocatore della Roma? "Purtroppo non sono riuscito a scambiare la maglia con nessuno. A fine partita sono andato a fare i complimenti ai miei compagni di squadra e non ho avuto tempo per farlo".