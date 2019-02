Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, contro l'Alassio FC dell'ex Biffi è una sfida che vale doppio: granata a caccia del rilancio

Obiettivo dimenticare Busalla. E' questo l'imperativo in casa Ventimiglia dopo l'1-2 subìto in terra genovese domenica scorsa. I ragazzi di mister Soncin devono subito ripartire e cercare di aumentare un bottino di 18 punti fin dal derby interno contro l'Alassio FC.

Avversario pericoloso con un ex in panchina. L'avversario della seconda giornata del girone di ritorno è molto diversa da quella affrontata per due volte tra coppa e campionato dai granata. L'Alassio FC, dall'1-1 rocambolesco dell'andata, è passato dalle mani di Mambrin a quelle più esperte di Biffi, ex tecnico di Sanremese e Ospedaletti fra le tante che in provincia si conosce molto bene. Nella sua carriera il mister dei savonesi ha anche vestito da giocatore la maglia del Ventimiglia da protagonista.

Fraticelli e Eugeni out. Contro i gialloneri mancheranno sicuramente Fraticelli e Eugeni, i due giocatori espulsi contro il Busalla e che saranno fermati in settimana dal Giudice Sportivo: un doppio problema in più per mister Soncin. Ma se mancheranno due importanti pedine il tecnico si consola con la vena realizzativa di bomber Daddi, autore di uno splendido gol in terra genovese.